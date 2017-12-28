Федеральные «скорые» 28 декабря были переданы главным врачам больниц Удмуртии – Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Можги, Кезского, Ярского, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Игринского, Вавожского, Балезинского, Увинского, Малопургинского и Алнашского районов. Большая часть из них – автомобили нового поколения. Два автомобиля ушли в Ижевск – в Центр медицины катастроф на базе Первой РКБ. Станция скорой медицинской помощи города Ижевска получила девять новых специализированных автомобилей.
Две трети от общего объёма сегодняшней поставки – автомобили ГАЗ, которые Горьковский автозавод производит и направляет в регионы по спецзаказу Правительства России. Их отличает инновационный подход к конструированию, изготовлению и применению материалов. На выходе: улучшенные ходовые качества (новая подвеска, усиленный ресурс двигателя), повышенная защита от коррозии плюс новые экстерьер и комплектация. Такие автомобили поставлены в регион впервые.
«Это автомобили категории «некст», - подчеркнул главный врач ижевской Станции скорой помощи Олег Прузан. – Владимир Владимирович Путин, когда приезжал с рабочей поездкой на завод ГАЗ, отметил серьёзный качественный рост, который совершили отечественные автопроизводители. Это касается, в том числе, и производства «скорых», уровень надёжности и оснащения которых достоен высокой оценки. Сегодня они пополнят наш парк и позволят нам более эффективно достигать целевых показателей, главный среди которых – доступность скорой и квалифицированной помощи для каждого, кто в ней нуждается».
Главврач подчеркнул, что для обновлённого автопарка разрабатываются и вскоре будут применены новые алгоритмы работы. В их числе обязательное сопровождение автомобилей «скорой» информационной системой ГЛОНАСС, позволяющей точно оценивать время прибытия к пациенту, правильно планировать выезды и даже учитывать пробки на дорогах.
Главных врачей, в чьих больницах получили прописку новые «скорые», поздравил исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов. Сто процентов поставленных сегодня автомобилей скорой помощи оснащены медицинским оборудованием завода «Аксион» - электрокардиографами с дистанционной передачей данных ЭКГ, дифибрилляторами и шприцевыми дозаторами.
Напомним, что уровень медицинской техники, изготовленной на предприятиях Удмуртии, высоко оценила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время своего визита в регион в августе текущего года.
«Хотелось бы отметить и то, что регион, имея большой промышленный потенциал, уже разворачивается в сторону медицинской промышленности. Мы увидели большое количество приборов, производимых в республике: прекрасные реанимационные модули с собственными кардиографами, которые передают информацию на расстояние, дефибрилляторы, операционные стойки и так далее», - прокомментировала Вероника Скворцова.
ЦИФРЫ
С 2015 года Удмуртия получила 162 новых санитарных автомобиля и на 70% обновила республиканский парк. Из них 60 республика получила в 2017 году. Это 22 автомобиля, закупленные за счёт республиканского бюджета, которые поступили в медучреждения Удмуртии три недели назад, 35 автомобилей, закупленных при финансовой поддержке Федерации, переданные главврачам 28 декабря, и ещё три «скорые» для моногородов Удмуртии придут в республику в ближайшее время.
Фото пресс-служба Главы и Правительства УР
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