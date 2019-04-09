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Больницы Ижевска требуют ремонта

9 апреля
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В 2019 году многие из них начнут работать в качественно новых, современных условиях

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Правительство республики инициировало масштабные ремонтные работы в восьми медучрежениях Ижевска, базирующихся в 31 объекте. Начнутся они уже в 2019 году. Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов знакомит Главу Ижевска Олега Бекмеметьева с перечнем необходимых ремонтных мероприятий во время выездных совещаний. 27 марта руководители посетили объекты с самой высокой проходимостью пациентов – Республиканскую детскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу № 6.

Во время обхода по Республиканской детской клинической больнице главный врач Павел Пупков акцентировал внимание на отделении анестезиологии и реанимации, неонатальном, эндокринологическом и гастроэнтерологическом отделениях, а также кабинете диагностики:

– Одно из самых старейших и первых отделений в нашей больнице – это отделение анестезиологии и реанимации. Мы им очень гордимся.

С нетерпением ждут ремонта сотрудники отделения патологии новорождённых и недоношенных детей. Как говорит заведующая Светлана Петрова, время диктует новые требования, в больнице пора менять всё: от канализационных труб до плиток в ванных комнатах.

Давно мечтают о ремонте сотрудники и пациенты Городской клинической больницы № 6. Самое старое из шести подразделений больницы – поликлиника по адресу Ленина, 81. Здесь расположен стационар на 130 коек (терапия, пульмонология, нефрология, ревматология), дневной стационар на 100 пациенто-мест, поликлиника на 16 тысяч прикреплённого городского населения, в том числе женская консультация. В 2016-2017 годах частично ремонтировалось западное крыло здания.

– Текущий ремонт в больнице проводится регулярно собственными силами, – сообщила главный врач Инна Грачёва. – Архитектурной особенностью здания нашей поликлиники является то, что здесь высокие потолки – 4,2 метра от уровня пола. Площадь оконных проёмов – больше 3 квадратных метров. Высокие потолки и большие окна, безусловно, преимущество нашей больницы. Благодаря им, в палатах светло, просторно и уютно. Но из-за неудовлетворительного состояния окон происходят значительные теплопотери. Ремонт позволит нам экономить деньги и направлять их на другие цели.

По словам министра здравоохранения Игоря Титова, всего на ремонт 31 объекта по предварительным подсчётам потребуется более 800 миллионов рублей. Теперь всё зависит от того, какие суммы выделят больницам.

– В большинстве поликлиник и больниц акцент будет сделан на замене кровель, оконных блоков, инженерной инфраструктуре и внутренней отделке, – подчеркнул Игорь Титов.

В Минздраве Удмуртии уверены, ремонтные мероприятия качественно улучшат условия пребывания пациентов в больницах и условия работы медицинского персонала.

Справка «УП»

Республиканская детская клиническая больница – это многопрофильное и без преувеличения уникальное лечебное учреждение. В его составе находится стационар на 614 коек, консультативная поликлиника. Ежегодно более 16 тысяч мальчишек и девчонок со всей Удмуртии получают здесь стационарное лечение, а опытные и квалифицированные врачи выполняют более 7 тысяч разнообразных операций. В больнице развёрнуты 8 отделений соматического профиля, 5 отделений хирургического профиля, 2 реанимационных отделения, параклинические подразделения. Неоценимую помощь жителям республики оказывают специализированные центры: онкогематологический, центр муковисцидоза, центр гемодиализа, телемедицинский центр, сурдологопедический, реанимационно-консультативный и детский хоспис.

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