22 апреля временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов с рабочим визитом посетил Балезинский район. На этой встрече население райцентра обратилось с просьбой решить вопрос доступности медицинских услуг для жителей микрорайонов Девиз и Лесобаза поселка Балезино.
Правительственный десант, неделю работавший в Балезинском районе по заданию руководителя региона, совместно со специалистами администрации района искал возможности решения наиболее острых проблем, в том числе и по медобслуживанию микрорайонов, где были закрыты учреждения здравоохранения. Некоторые вопросы уже решены.
В частности, на Лесобазе организована работа передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Обслуживает население фельдшер, она же акушер, Тамара Дмитриевна Чиркова.
– Мы приезжаем сюда ежедневно, кроме выходных, обычно ведем прием с 8 до 10 часов, но если посетителей бывает много, пока всех не примем – не уезжаем, - говорит фельдшер.
Передвижной ФАП оснащен всем необходимым оборудованием, выделено место для процедурного, смотрового «кабинетов», можно снять кардиограмму, определить уровень сахара в крови, измерить внутриглазное давление. Здесь же население приобретает лекарственные препараты.
– Мы очень довольны, что медпомощь стала доступнее. Когда едешь в районную больницу на прием к специалистам, полдня теряешь в очередях, все нервы вымотаешь, - рассказывает жительница микрорайона Раиса Газисовна Максимова. – Тут хорошо, все рядом, еще бы педиатра сюда, чтобы ребятишек тоже принимали. Пока автобусный маршрут до районной больницы не открыт, мамам с колясками неудобно добираться.
Есть подвижки и по открытию филиала поликлиники в микрорайоне Девиза. С местом определились, медицинский пункт разместится на втором этаже здания по улице Красноармейской, где на первом этаже сейчас работает многофункциональный центр. Здесь будут открыты кабинеты терапевта, педиатра, физиолечения, процедурный, смотровой, будет действовать дневной стационар.
– Сейчас вопрос находится на стадии заключения договора аренды с организацией «Доктор плюс», - говорит исполняющий обязанности главы района Василий Некрасов. – Эта организация проведёт и ремонтные работы.
Будет открыт и автобусный маршрут через районную больницу, чтобы жители дальних микрорайонов поселка без проблем могли добираться на прием к узким специалистам. Прежде предстоит отремонтировать улицу Азина (с заменой водопровода и оборудованием автобусной остановки) и улицу Максима Горького, по которым и будет курсировать поселковый автобус. Смета уже готова, вскоре приступят к работам.
Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева прокомментировала ситуацию с медицинским обслуживанием жителей Балезино:
– В микрорайоне Лесобазы уже шестьдесят дней работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Все население об этом информировано, там проводят осмотры, процедуры, выписывают рецепты и т.д. За эти дни принято почти 600 человек. Считаю, это неплохо, пока такая форма работы здесь будет продолжена.
Что касается микрорайона Девиз, там вопрос по открытию филиала поликлиники практически решён. Вскоре приступят к ремонту помещения. там будет работать не только врач общей практики, но и терапевты и педиатры. У населения этого микрорайона появится возможность прикрепиться к данной клинике. Услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи будут оказываться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Здесь же планируют открыть дневной стационар.
Аэлита Князева
Фото Андрея МИРОНОВА
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