По итогам олимпиады шесть команд от Удмуртии отправятся на Всероссийскую робототехническую олимпиаду ...

Как провести летние каникулы в Ижевске...

С 17 по 19 мая в Ижевске пройдут состязания школьников в конструировании роботов и отбор на националь...