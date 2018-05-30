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Более полумиллиарда рублей из чистой прибыли Сарапульского электрогенераторного завода за 2017 год направят на развитие предприятия

30 мая
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Акционеры АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) направили 584,627 млн рублей из чистой прибыли предприятия за 2017 год на развитие завода, в том числе, на выполнение мероприятий коллективного договора. Такое решение было принято 25 мая на годовом общем собрании акционеров Общества в Сарапуле.

%d0%9f%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d1%8c %d0%90%d0%9e %d0%a1%d0%ad%d0%93%d0%97 Более полумиллиарда рублей из чистой прибыли Сарапульского электрогенераторного завода за 2017 год направят на развитие предприятия

По словам председателя Совета директоров СЭГЗ Виталия Шурыгина, это позволит заводу продолжать выполнение всех социальных программ, которые приняты на предприятии.

«На Сарапульском электрогенераторном заводе идет постоянная работа по повышению качества жизни наших сотрудников, а также их благосостояния. Речь идет о строительство жилья, о предоставлении беспроцентных средств для первоначального ипотечного взноса, об обеспечение заводчан доступным санаторно-курортным лечением и активным досугом, поддержке молодых специалистов и ветеранов производства. В 2017 году средняя заработная плата на предприятии выросла на 9,1% к уровню 2016 года и составила 41 тысячу 848 рублей», - прокомментировал решение акционеров Общества Виталий Шурыгин.

Чистая прибыль АО «СЭГЗ» за 2017 год составила 779,479 млн рублей. Из них, по решению акционеров Общества, 584,627 млн рублей будут направлены на развитие предприятия, в том числе, на выполнение мероприятий коллективного договора, 194,851 млн рублей – на выплату дивидендов.

Размер дивидендов по итогам деятельности общества за 2017 год составил 764 рубля на одно обыкновенную акцию. Уставный капитал АО «СЭГЗ» - 255 041 акция номиналом в 1 рубль.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также – гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

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