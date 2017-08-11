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Более 93 процентов образовательных учреждений Удмуртии готовы к новому учебному году.

11 августа
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Эти данные прозвучали на состоявшемся 10 августа заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

nik 6759 Более 93 процентов образовательных учреждений Удмуртии готовы к новому учебному году.

На 9 августа принято 1256 из 1347 образовательных учреждений республики, что составляет 93,2 процента от общего количества. Эти данные прозвучали на состоявшемся 10 августа заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики. Его провел и.о. заместителя председателя регионального правительства Ярослав Семёнов. В совещании в режиме видеоконференции участвовали главы муниципальных образований, начальники пожарных частей, представители надзорных органов.

– В этом году сумма средств, предусмотренных на подготовку образовательных организаций к новому учебному, составляет 705 миллионов рублей. Такой суммы у нас давно не было. Это, конечно, с учётом финансирования строящейся школы в Можге, которую мы введём к 1 ноября текущего года. Как руководитель образовательной отрасли Удмуртской Республики, я хочу всех заверить в том, что в этом году у нас никаких серьёзных проблем с подготовкой школ нет, - доложил руководитель Минобра Удмуртии Алексей Шепталин.

Основную часть образовательных учреждений планируется принять до 15 августа 2017 года. Приёмка образовательных организаций завершена в Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебёсском, Камбарском, Каракулинском, Красногорском, Можгинском, Увинском, Юкаменском, Ярском районах, Ленинском районе города Ижевска, в Можге и Сарапуле.

Ярослав Семёнов поручил ответственным лицам администраций тех муниципальных районов и городов, где низкий процент принятых образовательных организаций, в ежедневном режиме докладывать о ситуации по подготовке школ к новому учебному году. «Хочется обратить особое внимание на необходимость комплексно решать вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях. И сейчас приложить все усилия для того чтобы организованно открыть все наши образовательные организации к 1 сентября», - резюмировал Ярослав Семёнов.

Министерству образования и науки Удмуртской Республики рекомендовано установить контроль за выполнением в полном объёме противопожарных мероприятий, предложенных к исполнению предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности, особое внимание обратить на приведение в соответствие с требованиями систем автоматической противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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