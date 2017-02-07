По состоянию на 1 января в учреждениях УФСИН содержится более 7 тысяч осужденных. В прошлом году эта цифра была значительно больше – около 8 тысяч. Тем не менее количество тех, кто отделался наказанием без лишения свободы, увеличилось – их было порядка 115 тысяч человек.
В 2016 году сотрудникам ведомства удалось предотвратить передачу запрещенных предметов в колонии. Изворотливые родственники и знакомые пытались передать осужденным 20 тысяч рублей и 400 средств мобильной связи, 11 литров спиртных напитков и более 40 граммов наркотических веществ.
Осужденных приучают к труду. В промышленной сфере освоено производство новых видов изделий, и это позволило создать около 300 рабочих мест. Теперь объемы продажи продукции достигли около сорока миллионов рублей.
Медицина тоже идет в ногу со временем. Врачам удалось добиться снижения смертности от туберкулеза на 33 процента. Таких показателей добились благодаря улучшению материально-технического оснащения медико-санитарных частей: обновлено рентгенодиагностическое, стоматологическое, эндоскопическое, офтальмологическое оборудование.
За прошлый год служба исполнения наказаний провела значительную работу. Стоит надеяться, что кризис не станет поводом для роста преступности, и количество противоправных деяний будет уменьшаться.
Фото: om-saratov.ru
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