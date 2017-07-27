В презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии 1 августа примут участие более 250 потенциальных инвесторов, предпринимателей, руководителей финансовых институтов, представителей органов государственной власти и институтов развития. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Для знакомства с предприятиями региона приедут делегации из Казахстана, Китая, Южной Кореи, Японии и Индии. Мероприятие посетят первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов и полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. Презентуют карту врио Главы Удмуртии Александр Бречалов, ио постоянного представителя Главы Удмуртии при Президенте РФ Михаил Хомич и внештатный советник Главы Удмуртии Александр Свинин.
В ходе подготовки карты экспертные команды объехали 30 муниципальных образований и городов республики с целью идентифицировать потенциально интересные инвесторам предприятия и детально обозначить точки роста экономики. В итоговый документ вошли сведения о более чем 300 инвестиционных площадках и 180 инвестиционных проектах из сферы сельского хозяйства, пищевой промышленности, IT, машиностроения, энергетики и др. направлений. В лидерах по доступным инвестиционным проектам – города Глазов, Ижевск, Сарапул, Завьяловский и Игринский районы, суммарно на них приходится более половины от числа инвестиционных проектов. Увидеть данные по всем муниципалитетам республики можно будет вскоре после презентации в открытом доступе.
«Удмуртия — регион с богатыми традициями и высоким экономическим потенциалом. Мы строим новую модель развития территории, которая базируется на принципах открытости, честности, эффективности государственного управления и прозрачности процедур для предпринимателей. За прошедшие три месяца мы пересмотрели структуру и правила взаимодействия с бизнес-сообществом, провели полный анализ возможностей республики для новых инвестиционных проектов», - отмечает врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.
Фото: Cardir.ru
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