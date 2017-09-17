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Более 500 граммов «маковой соломы» изъяли у жителя Воткинска

18 августа
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1452857288 spays Более 500 граммов «маковой соломы» изъяли у жителя Воткинска

Полицейские по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали 31-летнего ранее судимого жителя Воткинска, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При личном досмотре у задержанного обнаружили и изъяли наркотическое средство «маковая солома» массой 507 гр.

Следственным отделом ММО МВД РФ «Воткинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Фото: Kr74.ru

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