Главная » Здоровье » Более 50 человек заболели гриппом за неделю в Удмуртии

Более 50 человек заболели гриппом за неделю в Удмуртии

26 декабря
0
Russkih med personala poprosi Более 50 человек заболели гриппом за неделю в Удмуртии

В Удмуртии зафиксирована высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За предпоследнюю неделю года - с 19 по 25 декабря - заболело 15,6 тыс. человек, в том числе дети – 10,7 тыс. человек. Грипп лабораторно подтвержден у 58 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по УР.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, а также в 19 районах Удмуртии.

Приостановлено посещение детей в 36 группах 27 детских садов. Полностью закрыты 2 детских сада в Каракулинском и Малопургинском районах. Приостановлен учебный процесс в 60 классах 23 средних школ.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ медики советуют соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

  • избегать мест большого скопления людей;

  • чаще проветривать помещение;

  • использовать защитные меры (маску);

  • пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

  • соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

  • применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др. Важно! При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

Что делать, если все-таки вы заразились гриппом:

  • если вы заболели, останьтесь дома. Помните, вы способны заразить других;

    • в первые дни болезни соблюдайте постельный режим, чтобы избежать осложнений;

  • соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля или чиханья. Использованные салфетки выбрасывайте. Пользуйтесь индивидуальной посудой и полотенцем;

  • регулярно проветривайте комнату;

  • пейте как можно больше жидкости: теплый чай с лимоном или малиной, отвар шиповника, клюквенный или брусничный морс, компоты или просто воду;

  • температуру до 38 оС не спешите сбивать – это показатель того, что в организме активно вырабатываются защитные клетки против вируса. И только при более высокой температуре примите жаропонижающие препараты на основе парацетамола. Не стоит принимать аспирин, особенно детям, так как это повышает риск такого жизнеугрожающего осложнения, как синдром Рейе;

  • самолечение при гриппе недопустимо! Только врач может правильно оценить состояние больного и назначить специфическое лечение. Если потребуется лечение противовирусными препаратами, оно должно начинаться как можно раньше после появления типичных гриппоподобных симптомов. Противовирусные препараты облегчают клинические симптомы болезни, предотвращают тяжелые осложнения и снижают частоту обострения хронических заболеваний.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Читать также

В 2017 году в Удмуртии капитально отремонтируют и построят более 30 ФАПов
12 декабря
1
12 случаев геморрагической лихорадки зафиксированы в Можгинском районе Удмуртии
7 декабря
Более 450 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа
30 ноября
Половина из привитых - это дети....
Детей с ограниченными возможностями научат кататься на горных лыжах
29 ноября
В воскресенье 27 ноября в спорткомплексе «Чекерил» состоялся праздник в честь открытия сезона проекта...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо