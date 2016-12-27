В Удмуртии зафиксирована высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За предпоследнюю неделю года - с 19 по 25 декабря - заболело 15,6 тыс. человек, в том числе дети – 10,7 тыс. человек. Грипп лабораторно подтвержден у 58 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по УР.
Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, а также в 19 районах Удмуртии.
Приостановлено посещение детей в 36 группах 27 детских садов. Полностью закрыты 2 детских сада в Каракулинском и Малопургинском районах. Приостановлен учебный процесс в 60 классах 23 средних школ.
В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ медики советуют соблюдать комплекс профилактических мероприятий:
избегать мест большого скопления людей;
чаще проветривать помещение;
использовать защитные меры (маску);
пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др. Важно! При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.
Что делать, если все-таки вы заразились гриппом:
если вы заболели, останьтесь дома. Помните, вы способны заразить других;
- в первые дни болезни соблюдайте постельный режим, чтобы избежать осложнений;
соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля или чиханья. Использованные салфетки выбрасывайте. Пользуйтесь индивидуальной посудой и полотенцем;
регулярно проветривайте комнату;
пейте как можно больше жидкости: теплый чай с лимоном или малиной, отвар шиповника, клюквенный или брусничный морс, компоты или просто воду;
температуру до 38 оС не спешите сбивать – это показатель того, что в организме активно вырабатываются защитные клетки против вируса. И только при более высокой температуре примите жаропонижающие препараты на основе парацетамола. Не стоит принимать аспирин, особенно детям, так как это повышает риск такого жизнеугрожающего осложнения, как синдром Рейе;
самолечение при гриппе недопустимо! Только врач может правильно оценить состояние больного и назначить специфическое лечение. Если потребуется лечение противовирусными препаратами, оно должно начинаться как можно раньше после появления типичных гриппоподобных симптомов. Противовирусные препараты облегчают клинические симптомы болезни, предотвращают тяжелые осложнения и снижают частоту обострения хронических заболеваний.
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