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Более 2300 жителей и гостей столицы Удмуртии написали тотальный диктант

15 апреля
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В Ижевске было открыто 75 площадок.

%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82 Более 2300 жителей и гостей столицы Удмуртии написали тотальный диктант

В субботу, 13 апреля, в Удмуртии прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант». Тысячи поклонников русского языка из 80 стран решились проверить свою грамотность.

Это образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и других странах, привлекает внимание людей разного возраста и национальности, статуса и профессии. Только в Ижевске было открыто 75 площадок, куда могли прийти все желающие. В 15 часов за парты и столы сели более 2300 человек, пожелавшие принять участие в акции.

«В прошлом году диктант в удмуртской столице написали 1882 человека, - говорит координатор акции в Ижевске Елена Мерзлякова. – Нынче желающих оказалось больше. Уверена, их количество и впредь будет расти. Интерес к языку неиссякаем».

Текст диктанта в этом году подготовил известный российский писатель, критик, литературовед Павел Басинский. Он написал четыре варианта. В Удмуртии сюжет текста диктанта был посвящён пьесе Максима Горького «На дне». Текст читали актёры, журналисты, литераторы. Оценки работ можно будет узнать через неделю на официальном сайте акции.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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