Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии. С 4 по 9 сентября первоклассникам покажут 14 представлений, об этом сообщил на заседании Президиума Правительства ио министра образования и науки Алексей Шепталин, об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Иногородних школьников привезут в столицу Удмуртии на автобусах в сопровождении ГАИ. По сложившейся традиции во время представлений дети получат мороженое. В школьных столовых Ижевска для них будет организовано горячее питание. Для организации цирковых представлений региональным кабинетом министров увеличены бюджетные ассигнования Министерству культуры и туризма УР на 1 миллион 500 тысяч рублей, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству образования и науки УР. Напомним, что традиции устраивать первоклассникам бесплатные цирковые представления в Ижевском цирке уже более 10 лет. С 2004 года на них побывало свыше 250 тысяч школьников.
Главная » Образование » Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии.
Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии.
24 августа0
Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии.
Читать также
Есть вопросы по готовности школ? Звоните!
24 августа
Удмуртия обогнала Санкт-Петербург, войдя в десятку регионов с самыми современными условиями образования и высокой инновационной активностью, и заняв восьмую строчку в рейтинге.
24 августа
Удмуртия стала третьей в Рейтинге регионов по итогам всероссийской олимпиады 2017 года
15 августа
Результат нашей республики почти в 4 раза превышает средний по России...
Удмуртия получит федеральную субсидию на создание образовательной IT площадки
11 августа
Она будет работать в Ижевском промышленно-экономическом колледже...
Вопросы и ответы
вопрос 21 июня 2016ответ
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработкаответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отецответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.