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Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии.

24 августа
0
092844 %d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba %d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8 Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии.

Более 21 500 первоклассников республики побывают в сентябре в Государственном цирке Удмуртии. С 4 по 9 сентября первоклассникам покажут 14 представлений, об этом сообщил на заседании Президиума Правительства ио министра образования и науки Алексей Шепталин, об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Иногородних школьников привезут в столицу Удмуртии на автобусах в сопровождении ГАИ. По сложившейся традиции во время представлений дети получат мороженое. В школьных столовых Ижевска для них будет организовано горячее питание. Для организации цирковых представлений региональным кабинетом министров увеличены бюджетные ассигнования Министерству культуры и туризма УР на 1 миллион 500 тысяч рублей, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству образования и науки УР. Напомним, что традиции устраивать первоклассникам бесплатные цирковые представления в Ижевском цирке уже более 10 лет. С 2004 года на них побывало свыше 250 тысяч школьников.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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