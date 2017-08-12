13 августа, в рамках проекта «Удмуртия — территория спорта», в Воткинске пройдут знаменитые триатлонные старты TITAN и этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. В настоящий момент, как сообщают организаторы, онлайн-регистрация уже закрыта. Всего участие в соревнованиях примут более 200 триатлетов и 130 пловцов из Удмуртии и соседних регионов.
График стартов TITAN выглядит следующим образом:
8:30 – детский забег на 500 м (бесплатно, дети до 14 лет);
9:00 – суперспринт. Примут участие более 30 команд из 15 муниципальных образований и 10 предприятий республики. (300 м - плавание, 8 км – велосипед, 2 км – бег);
10:00 – спринт (750 м – плавание, 20 км – велосипед, 5 км - бег);
11:30 – олимпийская дистанция (1.5 км – плавание, 40 км – велосипед, 10 км – бег).
Этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде:
12:15 – заплыв на 300 м;
12:30 – 1.5 км;
12:40 – 3 км.
Награждение дистанций спринт и суперспринт состоится в 12:00, всех заплывов этапа Кубка Евразии и «олимпийки» - в 15:00. Для болельщиков предусмотрены конкурсы и розыгрыши призов, также будут работать детские аттракционы.
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