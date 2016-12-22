В Удмуртии более 17 тысяч семей воспользовались правом на получение единовременной выплаты из средств маткапитала.
Напомним, кампания по приему заявлений на предоставление выплаты в размере 25 тысяч рублей проходила в республике с июля по ноябрь.
Выплату получила 17 601 семья, что составляет 36% от количества владельцев сертификатов на материнский капитал. Общая сумма произведенных Пенсионным фондом выплат на эти цели составила 360 млн рублей. Еще более 2 711 семей получат деньги в декабре, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Удмуртской Республики.
В Удмуртии за период реализации государственной программы по поддержке семей, имеющих детей, выдано уже 98 543 государственных сертификата на материнский капитал, в том числе 10 204 сертификата в 2016 году.
Наиболее востребованным направлением расходования средств маткапитала в республике является улучшение жилищных условий: на эти цели средства направили более 65 тысяч семей. Из них более 50 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 18 млрд. рублей. Еще 15 тысяч семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского капитала на сумму 4,4 млрд. рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.
Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, в Удмуртии принято уже 3 136 заявок на обучение детей на сумму более 87 млн. рублей и 25 заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы на 4,4 млн. рублей.
С 2016 года список направлений использования средств материнского капитала расширился, теперь владельцы сертификата на материнский капитал могут направить его средства на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Фото: vnd12.ru
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