Почти 3,5 тысячи ижевских многоэтажных домов имеют дворы, благоустройство которых частично или полностью не соответствует нормативным требованиям. Эти данные привел Алексей Красноперов, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска. В программу «Формирование современной городской среды в 2017 году» предложено включить 66 дворовых территорий в 69 многоквартирных домах. Всего было подано 146 заявок, они рассматривались в хронологической последовательности.
Обсуждение благоустройства ижевских дворов состоялось 16 мая в администрации города на общественных слушаниях. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление столичного муниципалитета. Открывая слушания, глава Ижевска Юрий Тюрин подчеркнул: «Прежде всего, проект направлен на комплексное обустройство дворов и общественных пространств. Город активно включился в эту работу, привлекая к ней и горожан. Именно они определят, где будут скверы, спортивные площадки, нужны ли им клумбы, скамейки, фонари, и как они будут выглядеть».
Всего на реализацию программы по формированию современной городской среды планируется израсходовать более 205 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составят 129 млн рублей, средства бюджета Удмуртии - 58 млн рублей, средства бюджета города Ижевска - 8,2 млн рублей, средства собственников помещений - 9,3 млн рублей. В целом по городу затраты на ремонт дворов составят 160 млн 600 тыс. рублей.
Некоторые участники общественных обсуждений выразили мнение, что сроки подачи заявок на благоустройство дворов были сжаты. Куратор федерального проекта от партии «Единая Россия», Председатель Городской думы Олег Гарин подтвердил: «В связи с тем, что в 2017 году программа только стартовала, и этот период считается переходным, сроки приема заявок в Ижевске были сжаты до двух недель, - отметил Олег Гарин. - В 2018-2022 годах программа будет продолжена, и мы вместе с жителями должны разработать новые критерии приема заявок на благоустройство дворовых территорий. Также ждем предложений от горожан по обустройству общественных пространств и их наполнению смыслами».
Дискуссию у участников слушания вызвал вопрос строительства автомобильных стоянок во дворах. Представитель экологической общественной организации Александр Торгушин отметил, что автомобилям не место в наших дворах, даже если большинство собственников многоквартирных домов высказываются за обустройство автостоянок в них.
«Проект «Городская среда» дает возможность горожанам контролировать ход благоустройства их дворов. И контроль должен у нас быть не на словах, я призываю вас всех активно включаться в работу, кто как ни сам собственник дома будет контролировать ремонт своей дворовой территории», - сообщил Олег Гарин.
«Окончательный список дворовых территорий будет утвержден депутатами на сессии, в настоящее время проект подпрограммы проходит согласование прокуратуры», - отметил в завершении слушаний Юрий Тюрин.
Отметим, что внеочередная сессия Городской думы города Ижевска намечена на 18 мая.
Фото: izh.ru
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