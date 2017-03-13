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Более 130 км автодорог отремонтируют в Удмуртии в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

13 марта
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Fd3e28e634ae9211f65e12374ece53e6 Более 130 км автодорог отремонтируют в Удмуртии в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Более 130 км автодорог Удмуртии будут отремонтированы в 2017 году в рамках российского приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Программа предусматривает ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения в радиусе 100 км от Ижевска, а также – повышение безопасности дорожного движения за счёт устройства освещения и установки светофоров. Реализацию программы в республике курирует Глава региона Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

На дороги регионального и местного значения бюджетом программы предусматриваются финансовые средства в размере 1 250 млн. рублей: половина суммы поступит из федерального бюджета, другая половина – из бюджета республики. Для ремонта участков федеральных трасс Росавтодор выделит Удмуртии ещё 573 млн. рублей.

В общей сложности в 2017 году регион планирует отремонтировать 133 км автодорог. В том числе:

– в Воткинском районе (Ижевск-Воткинск –2,5 км; Воткинск-Кельчино –6,5 км; Воткинск-Чёрная – 3,2 км);

– в Завьяловском районе (Ижевск-Воткинск – 5,6 км; Завьялово-Каменное – 5,4 км; Ижевск-Люк – 9,9 км; Завьялово-Гольяны – 10,1 км);

– в Сарапульском районе (Сарапул-Воткинск – 9,6 км);

– в Якшур-Бодьинском районе (Якшур-Бодья-Шаркан – 4,2 км);

– в Игринском районе (участок федеральной дороги, 5 км);

– на подъездной дороге к г. Перми – Западный обход Ижевска (участок федеральной дороги, 39 км);

– в городе Ижевске (32 км).

По программе развития Ижевской агломерации столица Удмуртии получит в 2017 году почти 600 млн. рублей «дорожных» субсидий. Помимо ремонта дорог в Ижевске будут установлены барьерные и тросовые ограждения общей протяжённостью 1,8 тыс. погонных метров.

Напомним, что Удмуртия вошла в число 34 пилотных участников проекта «Безопасные и качественные дороги», нацеленного на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов и снижение количества ДТП. Проект рассчитан на период до 2025 года.

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - одно из базовых направлений работы дорожников Удмуртии в 2017 году. Второе направление, также обеспеченное федеральным финансированием, - реконструкция и строительство сельских дорог. На эти цели Россия направит региону 520 млн. рублей субсидий. С учётом софинансирования из бюджета УР общая сумма на развитие региональной транспортной сети на селе в 2017 году превысит 900 млн. рублей.

Фото: myudm.ru

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