За 4 месяца 2017 года на миграционный учет поставлено 12359 иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрировано по месту жительства – 583. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Миграционный учет включает в себя учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства. В первом случае заявителем является принимающая сторона, обращение иностранного гражданина не требуется, во втором - заявитель – иностранный гражданин, имеющий разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации.
Обратиться по вопросу постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства можно в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртии, почтовые отделения связи, а также в отделы и отделения по вопросам миграции, миграционные пункты территориальных подразделений МВД по Удмуртии.
В Управлении по вопросам миграции МВД по Удмуртии особо отмечают, что ответственность за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации возложена как на самих иностранных граждан, так и на граждан РФ, юридические лица, выступающих в качестве принимающей стороны.
Ответственность предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Фото: chk-samara.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.