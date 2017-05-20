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Более 12 тысяч иностранных граждан поставлено на миграционный учет в Удмуртии в 2017 году

20 мая
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Миграционный учет включает в себя учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства

Migranti bez dokum Более 12 тысяч иностранных граждан поставлено на миграционный учет в Удмуртии в 2017 году

За 4 месяца 2017 года на миграционный учет поставлено 12359 иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрировано по месту жительства – 583. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Миграционный учет включает в себя учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства. В первом случае заявителем является принимающая сторона, обращение иностранного гражданина не требуется, во втором - заявитель – иностранный гражданин, имеющий разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации.

Обратиться по вопросу постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства можно в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртии, почтовые отделения связи, а также в отделы и отделения по вопросам миграции, миграционные пункты территориальных подразделений МВД по Удмуртии.

В Управлении по вопросам миграции МВД по Удмуртии особо отмечают, что ответственность за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации возложена как на самих иностранных граждан, так и на граждан РФ, юридические лица, выступающих в качестве принимающей стороны.

Ответственность предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Фото: chk-samara.ru

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