Более 11,6 тыс. предвыборных встреч провели кандидаты «Единой России»
Секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов сообщил, что кандидаты от «Единой России» провели в общей сложности 11672 встречи с жителями При этом, отметил он, представители Партии примут участие во всех дебатах, проводимых в рамках агитационной кампании согласно жеребьевке.
«В регионах, где осенью предстоят выборы, проходит активная избирательная кампания. Начался период агитации в СМИ, и представители других партий, вернувшись из отпусков, также проявляют большую активность: начали проводить встречи с гражданами, активно выступать в СМИ», – рассказал Сергей Неверов.
«Мы изначально настраивали наших кандидатов на то, что после предварительного голосования, после выдвижения нельзя снижать темпов работы. И на сегодняшний день наши кандидаты провели в общей сложности 11672 встречи», - продолжил он, добавив, что такое количество связано и с тем, что многие принимали участие в собраниях собственников во дворах в рамках реализации партийного проекта по благоустройству.
«В качестве примера приведу Пензенскую область, где прошло 850 встреч; в Краснодарском крае таких встреч было 1296; в Удмуртии – более 1500 встреч, активно идет работа и в других регионах. Если говорить по уровням выборов, то наш кандидат в депутаты Государственной Думы по Кенгисеппскому округу Ленинградской области провел уже 60 встреч, кандидаты в губернаторы – 996, кандидаты в региональные парламенты – 5 875, в представительные органы власти административных центров – 4 741», – сообщил он.
Также секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что представители Партии примут участие во всех дебатах согласно жеребьевке. «Если посмотреть региональное и местное законодательство, то дебаты будут проводиться во всех субъектах, где состоятся выборы региональных парламентов, в двух из 11 административных центров, где будут избирать депутатов представительных органов. Если в целом, то состоятся 124 дебатов между партиями (из них по выборам в заксобрания – 121, по выборам в представительные органы административных центров – три)», – сообщил Неверов.
Он напомнил, что Председатель Партии Дмитрий Медведев посещает выборные регионы и в рамках своих поездок проводит встречи с партактивом, с кандидатами. «На этих встречах обсуждаются насущные вопросы регионов. После Пензы, где прошло большое совещание по вопросам строительной отрасли, Председатель посетил один из самых отдаленных регионов страны – Сахалинскую область, где 10 сентября будут избираться депутаты регионального парламента, и одной из тем встречи стала реализация партийных проектов на территории региона», – резюмировал секретарь Генсовета Партии. Источник http://udmurt.er.ru/news/2017/8/23/kandidaty-edinoj-rossii-proveli-bolee-116-tys-predvybornyh-vstrech/
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