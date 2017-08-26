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Более 11,6 тыс. предвыборных встреч провели кандидаты «Единой России»

24 августа
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%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2 Более 11,6 тыс. предвыборных встреч провели кандидаты «Единой России»

Более 11,6 тыс. предвыборных встреч провели кандидаты «Единой России»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов сообщил, что кандидаты от «Единой России» провели в общей сложности 11672 встречи с жителями При этом, отметил он, представители Партии примут участие во всех дебатах, проводимых в рамках агитационной кампании согласно жеребьевке.

«В регионах, где осенью предстоят выборы, проходит активная избирательная кампания. Начался период агитации в СМИ, и представители других партий, вернувшись из отпусков, также проявляют большую активность: начали проводить встречи с гражданами, активно выступать в СМИ», – рассказал Сергей Неверов.

«Мы изначально настраивали наших кандидатов на то, что после предварительного голосования, после выдвижения нельзя снижать темпов работы. И на сегодняшний день наши кандидаты провели в общей сложности 11672 встречи», - продолжил он, добавив, что такое количество связано и с тем, что многие принимали участие в собраниях собственников во дворах в рамках реализации партийного проекта по благоустройству.

«В качестве примера приведу Пензенскую область, где прошло 850 встреч; в Краснодарском крае таких встреч было 1296; в Удмуртии – более 1500 встреч, активно идет работа и в других регионах. Если говорить по уровням выборов, то наш кандидат в депутаты Государственной Думы по Кенгисеппскому округу Ленинградской области провел уже 60 встреч, кандидаты в губернаторы – 996, кандидаты в региональные парламенты – 5 875, в представительные органы власти административных центров – 4 741», – сообщил он.

Также секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что представители Партии примут участие во всех дебатах согласно жеребьевке. «Если посмотреть региональное и местное законодательство, то дебаты будут проводиться во всех субъектах, где состоятся выборы региональных парламентов, в двух из 11 административных центров, где будут избирать депутатов представительных органов. Если в целом, то состоятся 124 дебатов между партиями (из них по выборам в заксобрания – 121, по выборам в представительные органы административных центров – три)», – сообщил Неверов.

Он напомнил, что Председатель Партии Дмитрий Медведев посещает выборные регионы и в рамках своих поездок проводит встречи с партактивом, с кандидатами. «На этих встречах обсуждаются насущные вопросы регионов. После Пензы, где прошло большое совещание по вопросам строительной отрасли, Председатель посетил один из самых отдаленных регионов страны – Сахалинскую область, где 10 сентября будут избираться депутаты регионального парламента, и одной из тем встречи стала реализация партийных проектов на территории региона», – резюмировал секретарь Генсовета Партии. Источник http://udmurt.er.ru/news/2017/8/23/kandidaty-edinoj-rossii-proveli-bolee-116-tys-predvybornyh-vstrech/

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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