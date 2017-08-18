Александр Бречалов: Наша цель - обеспечить качественные и безопасные дороги Удмуртия имеет возможность в будущем претендовать на дополнительное финансирование для реализации фед...

Александр Бречалов: Все улицы и дороги Ижевска должны быть комфортными для горожан в любое время года Для качественного содержания дорожной сети требуется 774 млн. рублей в год...