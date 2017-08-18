Во всех муниципальных образованиях Удмуртии 22 августа пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня флага России. Всего в сельских районах и городах пройдет более 530 различных событий, ожидаемое количество участников – более 10 000 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Это и массовые мероприятия (квесты, викторины, акции по раздаче лент-триколор) и различные просветительские мероприятия – выставки, кинопоказы и тематические экскурсии.
Активное участие в мероприятиях принимают учреждения культуры – библиотеки, сельские клубы. На площадках праздника запланированы выступления творческих коллективов, народных и самодеятельных ансамблей.
Подключаются к празднику и общественные организации. Так, Удмуртская организация Российского Союза Молодежи проводит акцию «Я люблю мою Россию». В рамках акции активисты организуют в общественных пространствах муниципалитетов конкурсы рисунков на асфальте, посвященные Дню Российского флага.
В Ижевске праздничные мероприятия пройдут с 17.30 до 20.30 ч. на набережной Ижевского пруда. 22 августа здесь состоятся праздничное шествие, концерт, любительский забег по набережной, будут работать интерактивные площадки.
Фото: Veshnyaki.mos.ru
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