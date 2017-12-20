Потери игроков Перемены в «Ижстали» привели к нешуточному бурлению в среде хоккейных болельщиков. На поверхность выш...

Кубок у Юлии Каримовой Кубок России в стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки завоевала ижевчанка Юлия Каримова. Эт...

«Ижевская винтовка»: развитие традиции В 48-й раз состоятся всероссийские соревнования «Ижевская винтовка». Их организации в этом сезоне уде...