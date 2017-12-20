Минутой молчания почтили память тренеров и спортсменов, которых уже нет с нами. Соревнования открыли… женщины. Причем не красивыми дефиле, а упорными поединками. Свои боксерские умения показали представительницы спортшколы № 9 и общества «Динамо» Кристина Бушмелева, Анжелика Новгородцева, Диана Ларина и Анастасия Пьянкова. Под одобрительные аплодисменты знатоков судьи объявили ничью в этой матчевой встрече.
Мужские бои проходили в течение двух дней. В тяжелом весе победу в финале одержал Рустем Шайхутдинов (Татарстан). А в других финальных поединках победителями стали спортсмены Удмуртии. Это боксер из «Металлиста» Николай Поздняков, воспитанник клуба «Забияка» Данил Залогинов и динамовцы Гайк Бабаян, Ризван Гусейнов и Оганес Снхчян. Представителю спортшколы «Юный динамовец» Рамилю Ахметзянову присужден специальный приз, как лучшему боксеру турнира.
Юные боксеры с 27 по 29 декабря встретятся на турнире Деда Мороза в клубе бокса «Юный динамовец».
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