Шаг за шагом ближе к цели. «КОМОС ГРУПП» готов стать национальной компанией №1 по переработке молока Уходящий год принес агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» немало достижений и побед. Среди них масштабные проект...

Новая молочно-товарная ферма на 400 скотомест открылась в деревне Уё-Докья Вавожского района В результате введения в эксплуатацию новой МТФ дойное стадо СХПК «Луч» вырастет на 100 голов, что, по...

Россельхозбанк работает для всех Ведущий партнер удмуртских аграриев – региональный филиал Россельхозбанка – подвел предварительные ит...