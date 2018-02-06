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Богатые урожаи и здоровые стада Зуринского агрокомплекса

2 февраля
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Не изменяя выбранному курсу, хозяйство Игринского района планомерно расширяется и развивается.

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Сегодня в числе крупнейших хозяйств республики - ООО «Зуринский агрокомплекс». Оно занимается животноводством и растениеводством. Кроме всего прочего, хозяйство продаёт молодняк и семена зерновых культур по всей республике и за её пределами. В сельхозпредприятиях уверены: то, что куплено у зуринских, обязательно даст богатые урожаи и здоровые стада.

Зуринский агрокомплекс - стабильно развивающееся предприятие, в 2014 году он вошёл в ТОП-100 предприятий-лидеров общенационального рейтинга «Агропредприятие года».

Глядя на это успешно развивающееся хозяйство, читая в сводках новостей о его успехах и достижениях, трудно поверить, что ещё в конце 90-х оно было практически банкротом. Совхоз занимал одно из последних мест в Игринском районе среди сельхозпроизводителей, а урожайность зерновых составляла лишь 3-5 центнеров с гектара.

С приходом нынешнего директора Елены Чирковой ситуация изменилась в корне. Новому руководителю удалось грамотно наладить работу, а благодаря строгому соблюдению технологий в растениеводстве хозяйство значительно укрепило кормовую базу.

–За время работы мы пересмотрели структуру посевных площадей и основной упор сделали на увеличение бобовых культур. Восстановили травопольный севооборот, стали сеять сидераты и заниматься клеверами, распахали старовозрастные травы, - говорит Елена Чиркова.

Почти десять лет понадобилось, чтобы поднять хозяйство. Хорошие урожаи здесь начали получать с середины 2000-х. Были годы, когда поля давали по 28 центнеров, а некоторые и по 40-45 центнеров. Агрокомплексу присвоили статус семеноводческого хозяйства, сегодня он полностью обеспечивает себя семенами, а ещё реализует их в республике и за её пределами.

Успехи в растениеводстве естественным образом привели к развитию животноводческого направления. Всего в хозяйстве 1400 голов крупного рогатого скота, в том числе 565 – дойного стада. За годы развития здесь достигли хороших надоев, сегодня одна корова даёт почти 7 тысяч литров молока в год. И это ещё не предел, говорят в совхозе.

В агрокомплексе две молочнотоварные фермы, свинокомплекс, где разводят крупную белую породу свиней эстонской популяции. Хозяйство успешно занимается селекционной работой. Это вкупе с полноценным сбалансированным кормлением, а также полным переоснащением животноводческих ферм позволяет планомерно увеличивать надои и среднесуточный привес телят.

В планах по развитию предприятия у Елены Чирковой на первом месте стоит увеличение поголовья дойного стада. Нет сомнений, благодаря целеустремлённости руководителя и неравнодушию трудолюбивого коллектива у Зуринского агрокомплекса всё получится. Финансовая поддержка государства стала бы ещё большим подспорьем в достижении поставленных задач.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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