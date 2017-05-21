Главная задача сегодняшнего дня для компании «Содружество», по словам ее генерального директора Азата Ахметшина - максимально приблизиться к более высокому уровню качества обслуживания пассажиров.
В сентябре прошлого года, к примеру, было внедрено мобильное приложение «Пригород», позволяющее с помощью самых различных электронных устройств и гаджетов получать информацию о наиболее точном расписании и даже приобретать билеты. В прошлом же году начата работа по внедрению в стационарных билетных кассах системы эква́йринга, то есть возможности приобретения проездных билетов с помощью банковских карт. К летним перевозкам все билетные кассы, по словам Азата Ильгизовича, смогут работать с банковскими картами благодаря соглашению со Сбербанком. Кроме того, кассы будут оборудованы билетопечатающими аппаратами.
Кстати, пригородная компания «Содружество», помимо реализации пригородных билетов, реализует и билеты на поезда дальнего следования, в частности, на вокзалах Камбарки, Кизнера и Можги. До 1 июня на этих вокзалах появится такая возможность, причем с возможностью использовать банковские карты.
Для повышения качества обслуживания пассажиров и их безопасности активно внедряется система видеонаблюдения как вблизи касс, так и у разъездных билетных кассиров, которые работают непосредственно в поездах.
Кроме того, в поездах сегодня внедряются системы доступа в Интернет через wi-fi. Провайдерами здесь выступил МегаФон и МТС.
– К сожалению, сетует Азат Ахметшин, - здесь пока возникают определенные проблемы из-за недостаточного покрытия этими операторами сети железной дороги. Но работа проводится и, я думаю, что за этим будущее.
Несколько поменялась тарифная политика. Ранее существовавший зонный тариф, который не зависел от пройденного расстояния, сменил тариф комбинированный. То есть за первую зону взимается 25 рублей, а далее по два с полтиной за каждый пройденный километр. В результате на некоторых маршрутах произошло снижение стоимости проезда, где-то произошло увеличение. В целом увеличение составило не более 4 процентов. Но плата за проезд была приведена в соответствие с фактически пройденным расстоянием.
Для того чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров и при этом оптимизировать свои затраты, компания проводит Дни пассажиров, непосредственно выходя в поезда, анализирует обращения своих клиентов, для того чтобы потом при согласовании с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии корректировать графики движения поездов и их составность.
Так был решен вопрос с пригородным поездом Ува-Ижевск. Поезд прибывал на станцию Ижевск в 6.45 московского времени, и люди, приехавшие в Ижевск, не успевали, например, на работу. По словам Азата Ахметшина, с 22 мая поезд будет прибывать в столицу Удмуртии в 6.22, и у граждан будет больше времени, чтобы добраться вовремя до нужного места. Также сейчас рассматривается вопрос о воскресном поезде Ижевск-Ува, для того чтобы увеличить его стоянку в Уве до трех часов. Сейчас поезд в Уве стоит всего полтора часа, и у людей просто нет времени для того, чтобы решить свои проблемы в этом райцентре.
– По согласованию с правительством Удмуртии мы в начале этого года открыли движение поездов в выходные дни на участке Ижевск - Набережные Челны, - продолжает свой рассказ руководитель компании «Содружество». - Этот поезд отсутствовал два года. Он был популярен у студентов, которые отправлялись в воскресенье вечером на учебу и в пятницу вечером могли вернуться домой.
С 1 июня начнет движение поезд из Ижевска в Чур. Этот участок востребован среди садоводов.
Пригородная пассажирская компания АО «Содружество» была создана в октябре 2009 года и первоначально, с декабря того же года, осуществляла деятельность в качестве агента ОАО «РЖД» по оформлению билетов. С 1 января 2011 года она стала выполнять непосредственно функции перевозчика. Компания осуществляет пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 9 субъектов Российской Федерации. Акционерами пригородной компании являются ОАО «РЖД», правительства Республик Татарстан и Удмуртия.
Как перевозчик компания работает в соответствии с заключенными договорами с субъектами на организацию транспортного обслуживания населения регионов. В соответствии с этими договорами формируется объем перевозок и согласовываются графики движения поездов, устанавливаются экономически обоснованные тарифы. Разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения подлежит компенсации из бюджета субъекта РФ.
По итогам 2016 года компания перевезла 10 363,581 тыс. человек, из них федеральных льготников – 1 257,423 тыс., региональных - 472, 718 тыс. человек, железнодорожников - 1 082,313 тыс. человек, учащихся - 1 093,923 тыс., военнослужащих - 5,197 тыс., платной категории - 6 452,007 тыс. человек.
Кроме компании «Содружество», пригородные перевозки по железной дороге осуществляют Пермская и Волго-Вятская пригородные компании.
Фото: kznportal.ru
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