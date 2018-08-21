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Благоустройство по–купечески. В Сарапуле продолжается обновление набережной

18 августа
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Реконструкция любимого места отдыха сарапульчан ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ очередного этапа почти 15 миллионов рублей. На эти деньги на полукилометровом участке будет уложена брусчатка, установлены ограждения, сделано освещение и проложена велодорожка.

3m3jkl89jhq (1) Благоустройство по–купечески. В Сарапуле продолжается обновление набережной

– Здесь будут установлены беседки, скамейки и светильники в ретро–стиле, которые уже есть на благоустроенной части набережной. Мы дойдём с этим перечнем работ до улицы Степана Разина, – отметил глава Сарапула Александр Ессен.

Работы по благоустройству уже идут полным ходом, завершить их планируют к 30 сентября.

Реконструкция набережной Камы в Сарапуле началась ещё в 2016 году в рамках проекта «Камский берег». Тогда было благоустроено более 15 тысяч квадратных метров береговой линии. Строители полностью заменили здесь асфальтовое покрытие на брусчатку, установили фонари, урны и лавочки. Обновлённую набережную торжественно открыли 9 мая прошлого года, а в День города здесь заработал фонтан. Общая сумма средств, направленных на благоустройство, составила более 37 миллионов рублей.

В прошлом году работы на этой территории продолжились уже в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: на 220–метровом участке набережной была уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, беседки и ограждения. При этом городские власти учли мнение горожан и заложили велодорожку.

В последующие годы обновление этой территории продолжится. Понимание, как её развивать, у администрации города есть, подчеркнул Александр Ессен.

– Набережная в Сарапуле – одно из любимых мест отдыха горожан. К сожалению, сейчас выход к Каме возможен только в районе Красной площади с улицы М. Горького и с улицы Степана Разина. Далее на всём протяжении выходы к Каме перекрыты бетонным забором. Производственные здания, которые за ним находятся, будут переданы частным инвесторам, благо нам позволяет это сделать особый статус, присвоенный городу. И этот процесс уже идёт. А на их месте будут построены жилые дома, кафе и другие досуговые площадки, выдержанные в духе купеческого города. По сути, это будет уголок дореволюционного Сарапула.

Программа «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики» рассчитана на 2018–2022 годы. Общий объём финансирования составит более 1 миллиарда рублей. Это деньги регионального, муниципального и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники. В 2018 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» примут участие 87 муниципальных образований. В планах благоустроить 82 общественных пространства и 159 дворов, 16 из них в Сарапуле. На эти цели из федерального бюджета выделено 280 миллионов рублей. Софинансирование Удмуртии составляет 65 миллионов.

Справка «УП»:

«Камский берег» – туристический проект Удмуртии, который вошёл в федеральную программу развития туризма в России. Сосредоточится он в городе Сарапуле, так как расположен на Каме и объединяет в себе Воткинский, Сарапульский и Каракулинский районы.

Фото Сайт г. Сарапула

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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