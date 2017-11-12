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Благоустроенный двор сближает соседей

12 ноября
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В Уве в проект «Формирование комфортной городской среды» включились жители 8 дворов

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В поселке Ува жительница дома № 26 на улице Карла Маркса Светлана Анастасина пригласила заглянуть в ее подъезд. Захожу и сразу чувствую, что живут в нем аккуратные, добропорядочные и благовоспитанные люди. В подъезде – словно в прихожей квартиры: тут и детская коляска стоит, и велосипед. На стене – картина. А растений в подъезде столько, что Светлана Ираклиевна называет его зимним садом.

Когда уютно в доме, хочется, чтобы ухоженным, красивым был и двор. Узнав, что их дом может принять участие в проекте по формированию комфортной среды, жители провели собрание, определили, как благоустроить двор, вложили в это дело часть своих средств.

Теперь возле дома новый ровный асфальт. Несколько расширена детская площадка, а на ней яркая горка, качели. Детвора любит побегать, так и для этого пространство оставили.

На открытии детской площадки глава муниципального образования «Увинский район» Владимир Головин сказал:

– Когда человек вкладывает в обустройство двора свою копеечку, у него появляется большее удовлетворение от конечного результата. Детская площадка будет под вашим присмотром. Станете ухаживать за растениями, следить за тем, чтобы ничего тут не поломали.

Владимир Головин пожелал жителям здоровья и оптимизма.

И.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин привел цифры в целом по республике: в 2017 году благодаря проекту благоустроено 293 двора, из них 8 – в Уве. Проект «Формирование комфортной городской среды» создан для того, чтобы все мы стали больше общаться друг с другом, формировать новые добрососедские отношения. Иван Васильевич выразил уверенность:

– После того как благоустроили двор, вы станете еще дружнее. Пусть все дома в поселке Ува пройдут через эту программу.

Какой праздник без подарков? Их получили самые активные, неравнодушные люди. Глава МО «Увинское» Михаил Логинов вручил благодарственные письма старшему по дому Анатолию Скобелеву, а также подрядчику (Увинское дорожное предприятие) и субподрядчику («Доррегионстрой»).

– Наш двор стал по-домашнему уютным, родным. Всем большое спасибо, - поблагодарил соседей и строителей Анатолий Скобелев.

Фото: Эдуард КАРИПОВ

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Автор статьи

Галина АРСЕНЬЕВА Все материалы этого автора

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