В июне 2018 года Ольга Савельева в качестве федерального эксперта участвовала в молодёжном форуме «ДОстояние РЕспублики», проводившемся под Ижевском. Там она встретилась с сотрудницей муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Можги Надеждой Тарасовой.
Надежда приехала на форум, чтобы защитить проект «Обучение компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья» и каким-то чудом добыть для родной библиотеки три компьютера – не обязательно новых, хотя бы бывших в употреблении. Компьютерную технику в наши дни муниципальные библиотеки могут получить, только если напишут проект и защитят на экспертных комиссиях его необходимость. Поскольку не каждый проект удаётся защитить, библиотекари готовы терпеть любые неудобства, чтобы повысить шансы на успешный исход каждой следующей задумки. Сначала эксперт, благотворительница и просто успешная современная москвичка Ольга Савельева, вся деловая переписка которой проходит в айфоне, узнав, что Надежда Тарасова приехала на молодёжный форум, проходящий почти что в лесу, живёт в палатке, спит в спальнике, борется с комарами ради трёх «бэушных» компьютеров, начала иронизировать над «провинциальной отсталостью». В своём посте она потом со стыдом призналась, что начала вышучивать регионального библиотекаря: «Компьютеры в век мобильных гаджетов? Может, ещё тогда в комплект три пейджера сразу? И кокошники для пользователей, – остроумничала я». А затем прислушалась к словам Надежды Тарасовой.
Оказалось, в Можге (как и во многих российских городах и сёлах) существует достаточно большой запрос от пожилых людей и людей с ограниченными возможностями на освоение компьютера. Дома у них часто техники нет, а если даже и есть, родственники не спешат тратить время на их обучение азам интернет-сёрфинга, электронной переписки, общения в социальных сетях. «Их же сложно учить», – вздыхает Надежда Тарасова. «Я понимаю, о чём она: характеры портятся к старости, люди становятся капризны и придирчивы, а молодым некогда это терпеть, своя жизнь зовёт», – отзывается блогер Ольга Савельева.
Библиотекари готовы учить начинающих пользователей, дело только за компьютерами. В проекте Надежды Тарасовой было написано: «Мы занимаемся обучением пенсионеров и инвалидов полтора года, но из-за того, что у нас в библиотеке всего один компьютер для читателей, и тот часто бывает занят, за полтора года нам удалось обучить только 12 человек. Поэтому мы решили написать этот проект. Взяли только инвалидов, так как общество инвалидов находится в нашем здании, и мы уверены, что обучаться они придут именно к нам». Библиотекарь признавалась, что можно было писать проект с указанием большего числа компьютеров, но лишнего библиотеке не надо: обучение больше чем на трёх машинах всё равно не удастся организовать: «На одно занятие уходит полтора часа. Если бы за это время нам удалось обучить ни одного, а троих – на трёх компьютерах, это было бы счастье. Уделять больше времени этой работе мы всё равно не сможем – у библиотекарей есть и другая работа».
Написав пост-раскаяние в снобизме, Ольга Савельева попросила своих читателей помочь можгинской библиотеке получить три компьютера. Пост был опубликован в сети Facebook 15 июня прошлого года и вызвал широкий резонанс.
Надежда Тарасова рассказывает: «Буквально через несколько дней в нашу библиотеку начали поступать звонки от желающих помочь, звонили совершенно незнакомые нам люди, просто тронутые нашей историей, и обсуждали варианты, как передать нам старенькие, но рабочие компьютеры из разных городов страны. Два не новых, но хорошо работающих компьютера нам передали через Москву, а с третьим компьютером история получилась и вовсе удивительная. Доброжелательница нашла в Интернете телефон можгинского магазина, где продают компьютерную технику, договорилась с его руководством и прислала мне sms, куда прийти за подарком. Я пришла в магазин, показала продавцам это сообщение на своём телефоне, и они выдали мне отличный новый компьютер, который эта чудесная женщина уже оплатила онлайн».
Помощью блогера Ольги Савельевой и сетевых благотворителей в можгинской муниципальной библиотеке воспользовались эффективно. В проекте обучения компьютерной грамотности теперь – 47 человек, за прошлый год для них было проведено 170 занятий, и в наступившем году проект продолжился.
Успешный опыт получения адресной помощи через Интернет в библиотеке тиражировать не спешат. Надежда Тарасова говорит: «Мы понимаем, что пользователи соцсетей оказывают помощь, ориентируясь на популярность и репутацию блогера-благотворителя. Если сами муниципальные учреждения будут «кидать клич», вряд ли будет много откликов».
Несмотря на свою эффективность, адресная благотворительность, инициированная популярными блогерами, часто вызывает критику со стороны общественных организаций и крупных благотворительных фондов, поскольку не всегда можно проверить достоверность историй, героям которых собирают материальную и «вещественную» помощь. К счастью, история с участием блогера-стотысячника Ольги Савельевой и можгинских библиотекарей – настоящая.
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