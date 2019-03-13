Ижевск. Удмуртия. Компания МТС запустила первую на территории Удмуртии сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе новой технологии NB-IoT. На первом этапе сеть будет действовать в Ижевске.
Как отметили в компании МТС, это позволит бизнесменам обеспечить быстрое и безопасное подключение умных устройств в перспективе развития решений «умный город» и даст возможность предпринимателям существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство. Снижение трат в свою очередь позволит повысить популярность IoT-решений в бизнесе и государственных организациях при внедрении умных устройств.
Экономия произойдет за счет преимуществ новой технологии над существующими стандартами для M2M (межмашинное взаимодействие – прим. ред.). Главная особенность новой сети – ее увеличенная емкость. Таким образом, устройства, работающие в этом стандарте, становятся практически автономными: они способны функционировать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.
Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT МТС обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.
«Удмуртия – регион с большой концентрацией промышленности. Предприятия Ижевска начинают активно внедрять инновационные цифровые решения, интернет вещей становится весомым конкурентным преимуществом, который обеспечивает точные прогнозы, экономию ресурсов и автоматизацию процессов. Стандарт NB-IoT является наиболее перспективным с точки зрения качества, энергоэффективности и высокого уровня безопасности. В стандарте NB-IoT заинтересованы как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются умными устройствами. Уверен, мощный толчок развитию цифровых сервисов в республике придадут решения на базе NB-IoT», – отметил директор МТС в Удмуртии Сергей Куртеев.
Ижевские компании и предприятия могут подключиться к специальному тарифу для интернета вещей. Тариф состоит из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб. Стоимость годового пакета начинается от 150 руб.
В стоимость включена обновленная инновационная платформа, из интерфейса которой абоненты имеют возможность в режиме онлайн получать полную статистику о действующих sim-картах в удаленных устройствах, включая устройства NB-IoT. С помощью платформы абоненты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.
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