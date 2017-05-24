Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского регионального отделения «Деловая Россия».
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, данная бизнес-ассоциация существует в Удмуртии пять лет и объединила в свои ряды 50 предпринимателей Удмуртии. Возглавил общественную организацию генеральный директор Управляющей компания «УДС-Групп», депутат Городской думы города Ижевска Алексей Чулкин.
На предприятиях, входящих в ассоциацию, работает около 2,5 тысяч человек. По итогам 2016 года в бюджеты всех уровней организации ассоциации перечислили 2,5 млрд рублей налогов.
В ходе беседы предприниматели озвучили свои предложения по различным направлениям развития региона. В частности, речь шла о создании проектных офисов по тем сферам, где, по мнению бизнеса, имеются трудности. В их числе темы организации земельных отношений и землепользования, работы с застройщиками, реализации проектов в сфере ЖКХ, о необходимости создания системы частных детских садов и школ, развития инфраструктуры столицы республики.
Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии поблагодарил бизнесменов за активность и выразил готовность рассмотреть конкретные предложения от предпринимателей по развитию региона.
«Главная задача – выстроить партнёрские отношения между властью и бизнесом. Чтобы совместные усилия направить на развитие экономического потенциала нашей республики. Мы открыты для вас, мы готовы обсуждать с вами любые вопросы, как касающиеся формирования комфортного предпринимательского климата, так и по другим различным направлениям социально-экономического развития Удмуртии», - подчеркнул Александр Бречалов.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.