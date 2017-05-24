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Бизнесмены «Деловой России» озвучили врио главы Удмуртии предложения по развитию региона

24 мая
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Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского регионального отделения «Деловая Россия»

Nik 5395 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Бизнесмены «Деловой России» озвучили врио главы Удмуртии предложения по развитию региона

Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского регионального отделения «Деловая Россия».

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, данная бизнес-ассоциация существует в Удмуртии пять лет и объединила в свои ряды 50 предпринимателей Удмуртии. Возглавил общественную организацию генеральный директор Управляющей компания «УДС-Групп», депутат Городской думы города Ижевска Алексей Чулкин.

На предприятиях, входящих в ассоциацию, работает около 2,5 тысяч человек. По итогам 2016 года в бюджеты всех уровней организации ассоциации перечислили 2,5 млрд рублей налогов.

В ходе беседы предприниматели озвучили свои предложения по различным направлениям развития региона. В частности, речь шла о создании проектных офисов по тем сферам, где, по мнению бизнеса, имеются трудности. В их числе темы организации земельных отношений и землепользования, работы с застройщиками, реализации проектов в сфере ЖКХ, о необходимости создания системы частных детских садов и школ, развития инфраструктуры столицы республики.

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии поблагодарил бизнесменов за активность и выразил готовность рассмотреть конкретные предложения от предпринимателей по развитию региона.

«Главная задача – выстроить партнёрские отношения между властью и бизнесом. Чтобы совместные усилия направить на развитие экономического потенциала нашей республики. Мы открыты для вас, мы готовы обсуждать с вами любые вопросы, как касающиеся формирования комфортного предпринимательского климата, так и по другим различным направлениям социально-экономического развития Удмуртии», - подчеркнул Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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