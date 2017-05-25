Сегодня в Ижевске открылся первый форум «Сделано в Удмуртии», приуроченный к Дню предпринимателя. Участие в нем примут более тысячи предпринимателей из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Кировской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Модератором встречи выступит и.о. постоянного представителя главы региона при президенте РФ Михаил Хомич.
Как подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова, среди экспертов - крупные российские бизнесмены, банкиры, представители московской школы управления «Сколково», агентства стратегических инициатив. На форуме участники обсудят успешный опыт и попытаются найти ответ на самый главный вопрос: как сделать регион по-настоящему привлекательным для инвесторов.
– Подобный форум в Удмуртии проводится впервые. Я уверена, что он станет открытой площадкой для выработки новых механизмов развития предпринимательства не только для республики, но и для российских регионов. В течение двух дней на различных площадках участники будут знакомиться и погружаться в успешные практики, находить инвесторов и партнеров, обсуждать существующие проблемы бизнес-процессов региона и искать пути их решения, - подчеркнула Римма Бякова.
Насыщенная программа форума включает разные форматы - неформальные встречи молодых предпринимателей, презентации стартап-проектов, обучающие мастер-классы и круглые столы. Откроет его стратегическая сессия институтов развития регионов Приволжского федерального округа «Практика внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса». Модератором площадки выступит руководитель представительства АСИ в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров.
– Главная задача целевых моделей, разработанных АСИ, - создать одинаково комфортную среду для предпринимателей во всех регионах России. В этом году Удмуртская Республика приступила к реализации 12 дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. В некоторых показателях у нашего региона высокие результаты, но нам есть к чему стремиться. Формат стратегической сессии позволит глубоко проанализировать проблемы и выработать качественно новые пути их решения, - отметила Римма Бякова.
Еще одна дискуссионная площадка - «Инвестируй в Удмуртию - возможности для инвесторов в республике» - откроется 26 мая в Доме дружбы народов. Здесь бизнесмены, инвестирующие в Удмуртию, поделятся своими историями успеха, а также обсудят трудности, возникающие в ходе реализации проектов в регионе.
– В прошлом году Удмуртия в Национальном рейтинге вошла в ТОП-30 регионов с наиболее благоприятным для ведения бизнеса климатом. За год в экономику республики было привлечено 85,4 миллиарда рублей инвестиций, что составляет 101,3 процента в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. В то же время в I квартале 2017 года наблюдается снижение инвестиционной активности в республике, очевидным становится наличие ряда проблем: длительность для инвесторов процедур получения разрешения на строительство, подключение к сетям газоснабжения, электроснабжения, недостаточность действующих мер поддержки инвесторов, - отметила руководитель агентства.
По итогам мероприятия будут сформированы конкретные предложения по повышению эффективности инвестиционной политики, внесению изменений в инвестиционное законодательство региона.
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Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет 25-26 мая. В ходе мероприятия участники обсудят как инвестиционные возможности региона, так и женское предпринимательство, пути выхода региональной продукции на международный рынок.
Участие в дискуссии примут генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, основатель компании Splat Евгений Демин, руководитель инвестиционного фонда «Промсвязьбанк» Алена Сокова, председатель правления банка «Возрождение» Константин Басманов, член правления ВТБ 24 Надия Черкасова, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и другие федеральные эксперты.
Также в рамках форума пройдет конкурс стартап-проектов StandUp StartUp. Его победитель будет представлять Удмуртию на международной конференции Startup Village, которая пройдет в Сколково 6-7 июня.
Подробную информацию о работе площадок форума «Сделано в Удмуртии» можно найти на сайте - http://madeinudmurtia.ru/.
Фото: madeinudmurtia.ru
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