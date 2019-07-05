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Бизнес-акселерация: у нас получится

5 июля
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В регионе завершился первый поток новой образовательной программы

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В Ижевске подвели итоги первого потока бизнес-акселератора Удмуртии, в рамках которого участники акселерационной программы представили итоги своего четырёхмесячного обучения. С окончанием акселератора участников поздравили министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин и генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов.

– Для нас, для правительства, это мероприятие одно из важнейших событий этого года, – отметил в своём приветствии министр экономики Удмуртии Михаил Тумин. – Действительно мы одними из первых в России приняли такое решение – стали пока единственными на территории страны, кто запустил большой образовательный проект. Спасибо команде корпорации «Развитие», нашим партнёрам и в первую очередь предпринимателям. Мы постарались показать, что бизнес в нашей республике развивается, наметить пути для дальнейшего развития, научить чему-то новому. Помочь вам найти новых партнёров, выйти на новые рынки и завоевать пальму первенства в предпринимательской деятельности.

Бизнес-акселератор: что это?

Бизнес-акселератор – один из трёх составляющих акселерационной программы, которая была презентована в Ижевске в феврале текущего года. Первое занятие прошло 1 марта текущего года. Акселерационная программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», при содействии Правительства республики и Министерства экономики Удмуртии.

Она включает в себя три акселератора – бизнес-акселератор, экспортный акселератор и акселератор для сельскохозяйственных предприятий «Я – Фермер». Первые два разработала АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Разработкой сельскохозяйственного акселератора занималось Министерство сельского хозяйства республики. Первые потоки всех акселераторов будут бесплатными.

Бизнес-акселератор ― это программа ускоренного обучения предпринимателей, которая включает в себя практические задания по развитию бизнеса, возможность участия в стажировках на крупнейших предприятиях страны. Четыре месяца длился бизнес-акселератор. В его рамках состоялось 13 практических сессий, 10 заданий, 120 дней работы на 16 круговых сессиях с трекерами, специалистами, которые сопровождали участников, следили за выполнением домашних заданий, помогали внедрять новые технологии, давали советы при принятии оперативных решений. Сорок представителей бизнеса Удмуртии посетили 8 международных компаний.

В ходе обучения были предусмотрены семинары и практикумы по маркетингу, продажам, настройке бизнес-процессов, управлению рисками, менеджменту и другим направлениям.

– На участие в первом потоке бизнес-акселератора мы получили 382 заявки, среди которых было много молодых и перспективных компаний, но они «не дотягивали» по годовому объёму выручки, который, напомню, по условиям составлял минимум 5 миллионов рублей. Мы услышали их пожелания, учли рвение работать и учиться новому и при наборе на второй поток снизили минимальный порог входа до 1,5 миллиона рублей, – отметил Константин Сунцов.

Первый поток. Итоги

В результате проведённой работы общая выручка участников за период акселератора составила 879 миллионов рублей.

– Мы ждём итоговую отчётность от предпринимателей, чтобы иметь представление об окончательных результатах, но уже сейчас видим, что с января по апрель суммарный оборот компаний – участников бизнес-акселератора вырос более чем на 243,7 миллиона рублей по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Это 31,3 процента. Поскольку большая часть из них только начинает внедрять полученные знания, то в перспективе этот рост будет ещё больше. В связи с тем, что многие компании приняли решение о расширении производства, то растёт и число рабочих мест. Уже сейчас можно точно сказать, что после первого потока бизнес-акселератора их будет создано 76, – прокомментировал Константин Сунцов.

Можно добавить, что за время работы акселератора 11 компаний удвоили свою выручку, 29 компаний увеличили оборот почти на 30 процентов. Запущены продажи в пяти новых регионах России, открыт один филиал. Ещё один итог работы бизнес-акселератора отметил депутат городской Думы города Ижевска и предприниматель Василий Алексеев.

– За время акселератора на нашей площадке сложилась удивительная атмосфера, – сказал он. – Я уверен, что за это время мы стали друзьями, возможно, уже партнёрами. Кто-то сегодня найдёт и своего инвестора. Я считаю, что из участников акселератора, которые прошли первый поток, уже сформировалось некое бизнес-сообщество. А представьте, что будет благодаря тому, что Удмуртия запускает второй и третий поток акселерации?

В тему

В 2019 году в Удмуртии пройдёт три потока бизнеса-акселератора. В них примут участие более 300 предпринимателей, минимум треть которых удвоит выручку по итогам акселерационной программы. 18 июня стартовал второй поток бизнес-акселератора от Корпорации развития, участие в нём принимают 104 субъекта МСП. Второй поток продлится до сентября. Старт третьего потока запланирован на сентябрь. Запись на него начнётся в июле.

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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