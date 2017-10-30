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Билану понравилась «поющая» рука Юлии Валеевой

28 октября
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Певица из Удмуртии продолжит участие в проекте Первого канала «Голос» под его руководством

409654 big 7c91ca0dd7 Билану понравилась «поющая» рука Юлии Валеевой

В пятницу, 27 октября, в проекте Первого канала «Голос» выступила певица из Сарапула Юлия Валеева. Вместе с кубинцем Ясмани Ангуло она исполнила композицию Алексея Чумакова «Тут и там».

Наставник дуэта Леонид Агутин отметил, что дуэту удалось сделать красивую романтику на сцене. Однако он выбрал для прохождения в следующий этап Ясмани.

Нашу Юлю поддержал Дима Билан. Он взял ее в свою команду и предложил вместе идти к финалу.

— Я сразу погрузился в атмосферу, — рассказал после выступления Дима Билан. — Мне понравилась «поющая» рука Юлии, она выполняла тоже непростую задачу. Единственное, мне показалось, что вы, как будто скромничаете, чего то себе не позволяете. Пели вы замечательно, тонко, интересно.

Фото: vokrug.tv

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