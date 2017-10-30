В пятницу, 27 октября, в проекте Первого канала «Голос» выступила певица из Сарапула Юлия Валеева. Вместе с кубинцем Ясмани Ангуло она исполнила композицию Алексея Чумакова «Тут и там».
Наставник дуэта Леонид Агутин отметил, что дуэту удалось сделать красивую романтику на сцене. Однако он выбрал для прохождения в следующий этап Ясмани.
Нашу Юлю поддержал Дима Билан. Он взял ее в свою команду и предложил вместе идти к финалу.
— Я сразу погрузился в атмосферу, — рассказал после выступления Дима Билан. — Мне понравилась «поющая» рука Юлии, она выполняла тоже непростую задачу. Единственное, мне показалось, что вы, как будто скромничаете, чего то себе не позволяете. Пели вы замечательно, тонко, интересно.
Фото: vokrug.tv
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.