Мемуары о войне выпускали в основном маршалы, генералы, полковники. А вот рядовые солдаты, такие как Петр Любомиров, начавший войну пулеметчиком, потом ставший радистом и морским пехотинцем, – реже.
Петр Петрович Любомиров (1924-1999) работал в «Удмуртской правде с 1975 по 1984 год заместителем главного редактора. До этого семь лет возглавлял Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Удмуртской АССР, а еще ранее был заведующим отделом пропаганды и агитации Ижевского горкома КПСС. Участник Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией. Награжден орденом Славы III степени и орденом Трудового Красного Знамени. В «УП» он вел полосу «Народный контроль в действии», где рассказывал о выполнении государственных планов, хозяйском подходе к расходованию ресурсов, о борьбе за трудовую дисциплину на местах. В то же время Петр Любомиров находил время для литературного творчества. Он был членом Союза писателей России. Его военная проза печаталась в журнале «Юность», в Москве вышли два сборника его военных стихов. Его итоговая книга стихов и прозы «Библия рядового», отрывки из которой мы предлагаем читателям, издана в 1995 году. За нее автор был удостоен Государственной премии Удмуртской Республики. Создавалась она, как утверждал сам Петр Петрович, тридцать лет. Вся она построена на военной теме, на биографическом материале.
Записки пулеметчика
Лежа за пулеметом, я чувствую, как поблизости от нас с противным всплеском разрывается немецкая мина. Что-то звякает о щиток нашего пулемета и рикошети в сторону. Еще всплеск - и снова скрежещет щиток, от него, как окалина от раскаленного железа, отваливаются куски краски.
Инстинктивно я продвигаюсь поближе к броневому щитку, стараюсь спрятать за него голову, хотя и знаю, что это, в общем-то, бесполезно. Что щиток? Если взрывы начинают следовать один за другим! Все чаще и чаще. Если вокруг кромешный ад. Настоящее, можно сказать, светопреставление. Слева и справа от нас, со всех сторон только и видишь, как встает на дыбы земля - то в отдалении, то совсем близко, так близко, что осыпающиеся с неба комья земли падают тебе прямо на спину.
Не иначе нас нащупывают минометным огнем.
Если это так, то нам не позавидуешь.
Немецкие минометчики работают аккуратно: через несколько минут там, где находимся мы, не останется живого места. В этом можно не сомневаться.
Единственный выход сейчас - подняться во весь рост и, пренебрегая опасностью, бежать и бежать вперед, прямо на немцев, на их окопы. Бежать до тех пор, пока опасная зона не останется позади.
Я и Юферов глядим друг на друга. Ни слова не говоря, решаем! Принимаем единственно правильное в таких случаях решение.
Он с правой стороны, я с левой - беремся за хобот пулемета. Несколько секунд выжидаем.
Самое трудное сейчас подняться, оторваться от земли. Потом будет легче, мы это уже знаем.
И мы поднимаемся.
Делаем первый шаг вперед по направлению к врагу. Вот мы уже бежим, пробегаем первые десять метров. Потом еще несколько метров.
И еще…
Еще…
Скрежещет вокруг металл, пронзительно поют пули. Кажется, под самыми нашими ногами с каждым метром все чаще, все оглушительнее лопаются немецкие мины. Подсознательно я начинаю понимать, что нас - и меня, и Юферова - вот уже несколько раз могло в этом бою и убить.
Но нет, не убивает же!
И не убьет!!!
Я снова и снова в который уже раз за сегодняшний день начинаю испытывать странное, не сравнимое ни с чем состояние, которое, наверное, точно и не назовешь. Похоже на самозабвение. Человек, идущий в атаку, отрешается от всего земного: собственная жизнь для него больше не существует. Он - уже не он, а частица чего-то большого, великого… Горе тому, кто попадется в такие минуты на пути солдата!
Солдат не убивает, он вершит свое ратное дело, суровое и правое. Вершит, забыв о самом себе, и нет на свете подвига выше.
Проходит еще несколько минут или, может быть, несколько мгновений.
И вот мы снова - и я, и Юферов - оказываемся на земле. Упали - на этот раз оглушенные миной, сбитые с ног, прошитые автоматными очередями. Поблизости - в пожухлой, успевшей почернеть от порохового дыма траве - перевернутый валяется наш «максим».
Он тоже контуженный, поврежденный взрывом.
Лежа на земле, я смотрю на пальцы правой руки, пробую ими шевелить. Рука, пробитая насквозь пулей, словно онемела, сделалась деревянной. Но пальцы шевелятся…
Значит, кости целы, можно еще стрелять, помогать Юферову.
У Юферова голова в крови. Кроме того, у него пробиты плечо и нога. Но он уже находится около пулемета. Пока я приходил в себя, он уже успел устранить у «максима» повреждение, и теперь мы помогаем друг другу.
Только бы успеть!
В «Наставлении по стрелковому делу», которое я учил, есть слова, каждый, кто готовился стать пулеметчиком, обязательно выучивал их наизусть: «Станковый пулемет недоступен противнику, пока есть патроны и жив хотя бы один пулеметчик». Вижу, как впереди вскочил с земли чужой солдат. Прижимая к груди автомат, он бежит, кажется, прямо на меня.
Не бежит, а скачет… Огромными прыжками - так быстрее! - приближаясь к сделавшемуся ничейному окопу.
Вот враг отталкивается в последний раз от земли длинными своими ногами и впрыгивает в тот окоп. Из-за бруствера показывается на миг его каска - скрывается, я теряю ее из виду. Не раздумывая, я хватаюсь за винтовку, загоняю патрон в патронник. Готов стрелять.
Нас двое. А немец в окопе пока что один. Но мы - я и Юферов - на открытой местности, на самом виду у этого автоматчика.
И Юферов, который всегда быстрее ориентируется в обстановке, толкает меня. Здоровой рукой, сорвав съехавшую с плеча повязку, он показывает на небольшую впереди нас лощинку - чуть заметное углубление, где, считает он, более безопасная для нас позиция.
– Туда!..
Что Юферов говорит, я не слышу. Почти оглох. Но я понимаю его и так.
Патроны у нас уже на исходе. Осталась, кажется, всего одна полупустая коробка, а подносчиков нет, нигде не видно. Мы так увлеклись боем, так далеко выдвинулись вперед, что потеряли своих из виду, даже не заметив, как оторвались от взвода. К тому же мы успели потерять много крови.
Кровь тоже, наверное, у нас на исходе. Но ни это, ни что другое сейчас уже не волнует, не имеет для нас ровно никакого значения.
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