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Библиотека имени Наговицына приглашает на «Вечера на хуторе близ Наговицынки 2017» (18+).

15 апреля
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Ebiqf kul5g Библиотека имени Наговицына приглашает на «Вечера на хуторе близ Наговицынки 2017» (18+).

Ижевская библиотека имени Наговицына приглашает на библионочь. Как обещают организаторы, ночью 21 апреля, вся нечисть из произведений Гоголя выйдет на свободу и вовлечет вас в незабываемое приключение.

Участников ждет интерактивный спектакль и сюжетно-ролевая игра «Вечера на хуторе близ Наговицынки», общение с настоящими Казаками, предсказание от библиотечных ведьм, исторические танцы.

Кроме того, в библионочь можно будет открыть для себя новые виды творчества и приобрести редкие изделия ручной работы на Сорочинской ярмарке.

Стихами и рассказами собственного сочинения можно будет поделиться на поэтическом Слеме.

В числе гостей и участников - кинологический центр «Оружейный град» и цыганский табор во главе с многократной чемпионкой соревнований по художественной гимнастике Иришей Коваль, молодые ижевские группы и другие интересные и творческие личности столицы.

Слоган библионочи-2017: Веселится - так от души, любить - так горячо, гулять - так до утра! Программа «Вечеров на хуторе близ Наговицынки 2017» продумана так, что скучать не придется с восьми вечера пятницы 21 апреля до 6 часов утра субботы.

Вход свободный. Приветствуется наличие костюма по мотивам книги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», либо что-нибудь в народном стиле.

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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