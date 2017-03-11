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Библиотека Глазовского пединститута присоединилась к акции Всемирного дня чтения вслух

11 марта
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Img 3337 Библиотека Глазовского пединститута присоединилась к акции Всемирного дня чтения вслух

Беседа со студентами

В наступившем году научная библиотека Глазовского пединститута присоединилась к акции Всемирного дня чтения вслух, цель которой - показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.

В середине февраля в читальном зале первого учебного корпуса прошел праздник дарения книг, направленный на популяризацию книги и продвижение чтения.

А уже в конце февраля в третьем корпусе института студенты и работники библиотеки читали наизусть стихи о войне и участвовали в поэтических баттлах, где каждый желающий мог выступить в роли исполнителя, представить любимого автора и прочесть фрагмент произведения.

В этот же день в первом корпусе студенты вместе с работником библиотеки Ларисой Пашковой читали вслух отрывки из произведений И.С.Тургенева, вновь открывая для себя этого классика, который в XIX веке служил постоянным мостиком между Россией и Западом, будучи активным пропагандистом-переводчиком.

Лариса ЛУЖНОВА

Фото: ggpi.org

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