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Биатлон. Вблизи пьедестала

15 апреля
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Промахи на огневых рубежах помешали Ульяне Кайшевой стать призёром на чемпионате России в Тюмени.

0905b7ae8b44e71c63a466b3dad166a9 Биатлон. Вблизи пьедестала

В спринтерской гонке она заняла пятое место, отстав от бронзовой призёрки на девять секунд. Ульяна допустила два промаха на двух рубежах. Валерия Васнецова финишировала с 10-м результатом, а Анастасия Кайшева – на 16-м месте. В гонке преследования на 10 километров Ульяна Кайшева сумела переместиться лишь на четвёртое место, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах, а призёрки промахнулись по одному-два раза. Валерия Васнецова на седьмом месте, а Анастасия Кайшева в этот раз не стартовала.

Масс-старт прошёл для нашей землячки неудачно. Ульяна Кайшева финишировала на 9-м месте с четырьмя промахами и отставанием от призёрок больше минуты. Васнецова в гонке на 12,5 километра не участвовала.

Команда Удмуртии в эстафете состояла из сестёр Кайшевых (Ульяна на 2-м этапе, Анастасия – на завершающем), на первом стартовала Кристина Егорова, а на третьем – Аделина Сабитова. В сумме команде понадобилось восемь дополнительных патронов. Стреляли лучше призёров, но проигрывали по дистанции и в итоге заняли пятое место из 12 команд. Чемпионками России в эстафете стали Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова из команды Ханты-Мансийского автономного округа.

Мужчины выступили сильнее. Владимир Семаков в спринтерской гонке занял четвёртое место. Александр Поварницын показал 30-й результат. В гонке преследования три промаха отодвинули Семакова на шестое место, а Поварницын остался на 30-м месте, несмотря на семь промахов.

В завершающие дни чемпионата России биатлонисты Удмуртии всё же пробились на наградной пьедестал благодаря опытнейшему Владимиру Семакову. В масс-старте Владимир Семаков финишировал первым и стал чемпионом России. Если быть точным, то двукратным чемпионом – 22 февраля он победил в марафонской гонке на 40 километров, но в той гонке не участвовали члены сборной России, находившиеся на международных соревнованиях. В Тюмени 31 марта вслед за Семаковым финишировали Максим Буртасов (Новосибирск) и лидер биатлона России Александр Логинов. При этом Александр Поварницын с пятью промахами переместился на 13-е место. Явно у Поварницына сбился прицел к концу сезона. Но он исправился в эстафете.

В эстафете состав сборной Удмуртии выглядел так: Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов и Владимир Семаков. Наши земляки стали бронзовыми призёрами. Их опередили команды Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Башкортостан.

Поварницыну удалось вывести команду с пятого места на второе – отставание от лидера составило 15 секунд. Мухамедзянов и Семаков финишировали третьими из 17 команд. Владимир Семаков проиграл победителю 11,6 секунды. Большинство членов сборной России, выступавших в других командах, оказались позади наших земляков.

Особенно это обидно Кириллу Стрельцову. В команде Московской области он первым передал эстафету после стартового этапа, а на третьем этапе команду сняли с соревнований из-за того, что участник отстал от лидера на круг. Для сборной Удмуртии в Тюмени получилось неплохое завершение не самого удачного сезона.

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