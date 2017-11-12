На республиканскую Доску почета 2017 года занесено имя Константина Лошманова, заместителя начальника межрайонного отдела № 1 Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике, начальника отдела по раскрытию преступлений против личности.
Благодаря помощи начальника отдела информации и общественных связей МВД Николая Коротояцкого, корреспондент нашей газеты взял интервью у руководителя подразделения, чья служба действительно и опасна, и трудна.
– Константин Сергеевич, расскажите о себе, о том, как пришли в уголовный розыск?
– Работать в органах внутренних дел я решил еще в девятом классе, и непременно в уголовном розыске. Учился в 40-й школе Ижевска, был у нас кадетский класс с юридическим уклоном. После окончания школы поступил в Елабужскую среднюю специальную школу милиции. Обучение проходил в специальной группе – отдельном взводе, где нас учили азам оперативно-розыскной деятельности. Потом по распределению попал в отдел по раскрытию преступлений против личности. С 2004 года являюсь его сотрудником.
– А что это за служба такая?
– Межрайонный отдел № 1 Управления уголовного розыска – профильное подразделение. Основное направление работы – раскрытие убийств, изнасилований, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
– Сложно представить, насколько сложна и морально тяжела эта работа – постоянно встречаться с жестокостью, бездушием, добиваться справедливого наказания преступников.
– Кто-то должен это делать…
– Чем Ваша работа отличается от работы сотрудников Следственного комитета?
– Их задача – задокументировать преступление процессуальным путем, наша – выявить. Соответственно, наша работа больше с людьми. Мы можем за день встретиться и переговорить с сотней человек. Без разговоров с людьми невозможно добиться результатов.
– Какие-то физические усилия приходится прилагать для задержания преступника?
– Не без этого.
– Заметил, оперативные сотрудники очень немногословны, когда дело касается рассказа о служебной деятельности. В вашей характеристике, в наградном листе есть история, связанная с событиями, произошедшими совсем недавно. Можете о них более подробно рассказать?
– Дело было в августе. К нам обратилась гражданка с заявлением, что на нее было преступное посягательство. Вместе с молодым человеком она находилась на одном из садово-огородных массивов. В ночное время кто-то постучался в дом. Молодой человек вышел и через какое-то время вернулся, заявив, что приходил сосед, который предупредил: кто-то хочет вскрыть машину молодого человека.
Парень и девушка успокоились, сели играть в карты. И снова стук в дверь. Значения этому не придали. Затем услышали: кто-то ходит по двору. Парень вышел, чтобы посмотреть, кто это. Через несколько минут он вбегает в дом весь в крови, успевает сказать, что нужно срочно вызывать полицию и скорую помощь, падает и умирает. Жуткая история продолжается. В дом входит незнакомый мужчина в полумаске, держит в руках окровавленный нож.
– Зачем ты это сделал? - спросила его девушка.
– Он был заказан, - ответил мужчина.
Преступник пытался изнасиловать девушку, но это ему не удалось. Тогда он связал ее. Труп молодого человека погрузил в машину, стоявшую во дворе. Угрожая ножом, заставил и девушку сесть в машину. Поехали в лес. Машина попала в большую колею и застряла. Попытки вытащить ее из грязи успехом не увенчались. Преступник вытащил девушку из машины и повел в глубь леса. Приказал ей сесть в кустах, заявив: когда я освобожусь, может быть, расскажу, где ты была. Мужчина ушел к машине. Девушке удалось в это время развязать руки и спрятаться в кустах. Вернувшись от машины, преступник не смог ее найти. Для нее эта ночь закончилась тем, что девушка вышла на дорогу, остановила проезжающую машину, которая доставила ее в отделение полиции.
Человек, совершивший убийство, оказался местным жителем. Свое преступление он мотивировал тем, что любит смотреть сериал «Викинг» и хотел по примеру киногероев самому осуществить казнь, так называемый «кровавый орел».
– Какое-то бредовое желание, и что это за кровавый орел?
– Убийца хотел связать руки и ноги, рассечь со спины ребра и вытащить легкие. Признавался на следствии, что не удалось это сделать, потому что ему помешала девушка. По его же признанию, ему было все равно, кто станет жертвой, просто они попались на глаза.
– Найти убийцу – это ваша работа?
– Мы его установили. По месту жительства и месту регистрации он не появлялся. Организовали засадные мероприятия в местах его возможного появления, это принесло результат. Доказательства совершенного преступления тоже были добыты. Это верхняя носимая одежда со следами крови потерпевшего и другие следы.
– Как у вас принято - о своей работе без подробностей. Вы ведь сейчас возглавляете межрайонный отдел?
– Временно исполняю обязанности, пока начальник находится в командировке.
– Уверен, что справляетесь. Кстати как обычно, складывается день сотрудников уголовного розыска?
– Межрайонный отдел работает по всей республике. Традиционно утро начинается с изучения оперативной обстановки, что произошло на территории Удмуртской Республики, и соответственно включаемся в дела.
– В командировках часто приходится бывать?
– Частенько. Если в течение суток убийство остается нераскрытым, то выезжаем в служебные командировки. У местных сотрудников забот много, им приходится работать по разным направлениям, везде нужно успевать. У нас же узкая специализация.
– В чем сложность работы оперативного сотрудника?
– Пожалуй, в том, что не хватает личного времени, что порой работаем без выходных, но это нормально, потому что задачу выполняем благородную – найти преступника, изолировать его от общества.
– У вас есть награды?
– Имеются. Медаль «За доблесть». Почетные грамоты МВД России, одна подписана Нургалиевым, вторая – Колокольцевым.
– Доблесть выражается в каких-то конкретных поступках. Так все-таки за что медаль?
– За безупречную службу. За раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, высокие показатели в этой работе, в том числе и личные.
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