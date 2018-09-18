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«Безрукий» в три руки

18 сентября
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Первая неделя октября 2018 года - в Перми традиционно «ирландская». Раз в два года пермяки и гости города ждут начала Международного театрального фестиваля Мартина МакДонаха – того самого МакДонаха, что придумал «Залечь на дню в Брюгге», «Шестизарядник», «Семь психопатов» и взявший охапку Оскаров этого года за «Три биллборда». Но пока половина мира смотрит блокбастеры МакДонаха, другая половина мира восхищается МакДонахом-драматургом, в арсенале которого восемь пьес, и каких!

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Пермь снова на неделю станет Ирландией – по октябрьским сумрачным улицам будут носиться слегка ошалевшие рыжие веселые люди, распевающие ирландские песни, в пабах спецменю, в театре не хватит свободных мест, а в театральном дворике «У Моста» будут ирландские танцы.

Первооткрывателем МакДонаха в России стал художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов, которому и принадлежит идея фестиваля. Только здесь можно в течение недели увидеть разнообразные трактовки макдонаховских пьес от театров из нескольких стран.

Знаменитая история о «Безруком из Спокэна» на этот раз будет показана в трех вариантах – от самих хозяев из театра «У Моста», от театра Скопье (Skopje) из Македонии и чешского театра «Чиногерни клуб».

Необычная история стала сенсацией на Бродвее

Спектакль «Безрукий из Спокэна» театр «У Моста» в России традиционно поставил первым. Действие происходит в современной Америке. Здесь стреляют, угрожают взрывом, кидаются отрезанными руками и все потому, что 27 лет назад Кармайкл из Спокэна при загадочных и невероятных обстоятельствах потерял руку, которую на протяжении всех этих лет маниакально пытается вернуть. Написав эту пьесу, МакДонах совершил невероятное: он разрушил миф о себе как об исключительно ирландском драматурге и утвердил за собой право называться автором, обладающим невероятной способностью остро чувствовать природу любого национального характера. Однако настоящее искусство национальности не имеет. На то оно и искусство, чтобы быть сверхнациональным. Во всем мире людей, по большому счету, волнуют одни и те же проблемы... По мнению критиков, этот спектакль помимо прочего о том, как мы не умеем прощать… О том, как часто губим свою жизнь, гоняясь за призраками прошлого.

Создатели спектакля определили его жанр как «психологический коМикс». И ключевым здесь является слово «микс». В спектакле сочетаются, кажется, несочетаемые жанры. Это и психологическая драма, и классический саспенс: зритель все время находится в напряженном ожидании чего-то. И комедия положений: вы даже себе не представляете, что могут вычудить люди, прикованные к батарее, чтобы спасти свою жизнь… И все это замешано на абсурде совместно с прекрасным черным юмором. «Да он просто упал духом… после того, как я в него выстрелил… а выстрелил я ему примерно в голову…» Увидеть эти события можно будет 3 октября на сцене театра «У Моста».

«Безрукий» из Македонии собрал букет театральных наград

Национальный театр Скопье (Skopje) работает с 1949 года, пьесы идут на албанском языке, на котором большинство македонского населения не говорит, поэтому албанский театр - важный культурный институт для албанцев, проживающих в Македонии. У постановки «Безрукого» уже огромное количество наград, в том числе награды комедийного фестиваля Korca Albania и международного фестиваля в Тетево за лучшую игру актеров, за работу лучшего художника и за игру лучшего актера Лурана Ахмети.

Луран Ахмети известен многим как исполнитель роли Хюсрев Паши в сериале «Великолепный век», это один из популярнейших актеров Македонии, который востребован не только в театре, но и в кино. Среди его работ – съемки в 13 полнометражных картинах и сериалах. Есть в его карьере и эпизодические роли, такие как роль убийцы в отеле в голливудском боевике «Заложница-2» с Лиамом Нисоном в главной роли. Также в постановке участвует одна из самых знаменитых актрис Македонии - Амернис Нокшики, она великолепно играет подругу торговца наркотиками, красотку Мэрилин, познакомиться с которой можно будет 4 октября на сцене Пермского театра кукол.

«Чиногерни клуб» из Чехии – знаковый театр для фестиваля МакДонаха и Сергея Федотова

Именно в этом театре когда-то художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов увидел спектакль «Сиротливый Запад» и увлекся творчеством ирландского кинорежиссера и драматурга Мартина МакДонаха, поставив все его пьесы и организовав международный театральный фестиваль в Перми. Чешский «Чиногерни клуб» открыл для Европы неизвестного тогда никому МакДонаха, а его режиссер Ондрей Сокол перевел и поставил пьесы ирландца, которые пользуются у зрителей невероятным успехом. Ондрей Сокол – один из самых известных современных деятелей кино и театра Чехии. Во многих фильмах он снимается сам – с 2002 года он принял участие в 19 чешских фильмах. А в 2014 году в прокат вышла черная комедия «Красно», где он выступил как актер, сценарист и режиссер. В этой же криминальной комедии в одной из ролей снялся и коллега Ондрея Сокола по театру «Чиногерни клуб» Мартин Фингер, который тоже приедет в Пермь в качестве актера в спектакле «Безрукий из Спокэна». Как пишут чешские издания, «Безрукий» Ондрея Сокола - это пародия на традиционный ганстерский жанр, но при этом полная серьезности. 6 октября на сцене театра «У Моста» у вас будет возможность проверить, так ли это.

P.S. Третий фестиваль МакДонаха пройдет с 1 по 7 октября 2018 года и приурочен к 30-летию Пермского театра «У Моста». В программе фестиваля – постановки театров из России, Чехии, Венгрии, Румынии, Боснии, Казахстана, Македонии, Грузии, Ирана и Молдовы. Ценителей драматургии МакДонаха ждут мастер-классы и лекции ведущих режиссеров мира, театральных критиков России. Все зарубежные спектакли будут сыграны в оригинале и сопровождены субтитрами на русском языке.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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