Эпоха ижевского цирка. Государственный цирк Удмуртии продолжает большую историю циркового искусства **Сегодня Ижевск немыслим без цирка. Молодым людям и детям наверняка кажется, что он был всегда: сред...

Любовь до смерти: три «Красавицы из Линнэна» Третьего фестиваля Мартина Макдонаха **Не первый раз на фестивале МакДонаха проходит настоящий конкурс красавиц: можно считать это мистико...

Только правда: «Кофемолка» в газете. Максим Верёвкин: «Я всегда был провокационным художником» **Художник–провокатор рассказывает о космосе внутри себя, свадебном перформансе и бесконечной любви ...