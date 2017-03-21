«Центр занятости населения города Ижевска» срочно комплектует учебные группы из числа безработных граждан, об этом сообщается на сайте муниципалитета.
Ижевчан, оставшихся без работы, обучат профессиям каменщика и штукатура.
Срок обучения на каменщика составляет 3 месяца, на штукатура - 2 месяца.
Обучение проводится за счет средств службы занятости, для обучающихся - бесплатно.
По вопросам обучения рекомендуется обращаться в районные отделы занятости населения.
Фото: obzor-smi.ru
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