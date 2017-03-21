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Безработных ижевчан обучат профессиям каменщика и штукатура

21 марта
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46cff8de2304c5681e57c01f0cea8ee7 xl Безработных ижевчан обучат профессиям каменщика и штукатура

«Центр занятости населения города Ижевска» срочно комплектует учебные группы из числа безработных граждан, об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Ижевчан, оставшихся без работы, обучат профессиям каменщика и штукатура.

Срок обучения на каменщика составляет 3 месяца, на штукатура - 2 месяца.

Обучение проводится за счет средств службы занятости, для обучающихся - бесплатно.

По вопросам обучения рекомендуется обращаться в районные отделы занятости населения.

Фото: obzor-smi.ru

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