На прошлой неделе в Правительстве Удмуртской Республики состоялось XXII республиканское совещание «Безопасность и охрана труда-2017».
На нем организаторы представили работу сервиса «Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда» информационно-консультационного портала Роструда «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ», который позволяет получить бесплатную консультацию по вопросам охраны труда работникам и работодателям. Была организована выставка спецодежды и средств индивидуальной защиты на производстве. На выставке свою продукцию представили 12 компаний республики.
В работе совещания участвовали около 250 человек. Это представители отраслевых министерств и ведомств, депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, специалисты и руководители служб охраны труда предприятий и организаций республики, общественники.
Председательствовал на совещании исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Фефилов. С основным докладом «Состояние условий и охраны труда в Удмуртской Республике и меры по обеспечению безопасности труда» выступила исполняющая обязанности министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики Надежда Губская.
Травматизм на производстве
В начале своего доклада Надежда Николаевна обратила внимание собравшихся на то, что в 2017 году девиз Всемирного дня охраны труда ежегодно в апреле - «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».
– Нестандартная на первый взгляд тема, вместе с тем несет в себе весьма ценную идею – упорядочить процесс сбора и применения сведений по охране труда. Ведь никакая профилактика невозможна без тщательного анализа уже имеющейся информации о травматизме и заболеваемости. В Удмуртской Республике не сформирована региональная комплексная система сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики, - отметила руководитель ведомства.
В России, как отметила докладчик, в последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения уровня производственного травматизма. В 2016 году количество несчастных случаев на производстве снизилось на 7 процентов, тяжелые несчастные случаи уменьшились почти на 25 процентов, число погибших на производстве сократилось на 12 процентов. В целом за последние пять лет количество погибших на производстве уменьшилось на 39 процентов.
– Данные показатели, - подчеркнула Надежда Губская, - находятся на среднеевропейском уровне. Если брать 15 развитых европейских стран Евросоюза, то это вполне сопоставимые показатели.
В Удмуртской Республике, по данным Фонда социального страхования, в 2016 году на производстве пострадало 642 человека, при этом снижение в сравнении с 2015 годом составило 5,4 процента. Также на 10,5 процента произошло снижение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом.
Наибольший уровень производственного травматизма зарегистрирован в Глазовском, Кезском, Вавожском и Балезинском районах.
Наибольшее количество несчастных случаев на производстве вызвано причинами организационного характера, такими, как нарушение требований безопасности, неудовлетворительной организацией производства, нарушением трудовой и производственной дисциплины, нарушением технологического процесса, недостатками в организации рабочих мест.
Среди видов экономической деятельности наибольшее число пострадавших зарегистрировано в сферах обрабатывающих производств, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, здравоохранении и операциях с недвижимым имуществом.
В 2016 году в Вавожском, Воткинском, Завьяловском, Камбарском, Малопургинском, Сарапульском районах, городах Ижевске, Воткинске и Глазове зафиксированы погибшие в несчастных случаях, связанных с производством.
Профессиональные болезни
– Согласно официальной статистике количество случаев профессиональных заболеваний в нашей стране на сегодня небольшое - чуть более 7 тысяч в год, - отметила Надежда Губская, - Однако встает проблема низкой выявляемости. На самом деле число россиян, теряющих здоровье на работе, гораздо больше.
По данным НИИ медицины труда России, уровень выявления профессиональных заболеваний в России в восемь раз ниже, чем в Европе.
В ходе положенных периодических медицинских осмотров в России выявляется не более двух третей от всех случаев профзаболеваний. Как отметила Надежда Николаевна, работодатель, как правило, стремится расторгнуть трудовой договор с работником при первых же признаках профзаболеваний.
– Нередко сами работники боятся потерять работу из-за профосмотра и просто игнорируют его, - подчеркнула она. - Ведь если врачи выявят признаки профзаболевания, работодатель по закону обязан перевести сотрудника на другое место, без вредных факторов. А таких вакансий может не оказаться либо зарплата будет гораздо ниже.
В Удмуртской Республике в 2016 году, по данным статистики, удельный вес работников, осуществляющих деятельность в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, снизился относительно уровня предыдущего года и составил 38,4 процента. В 2015 году эта доля составляла 39 процентов. По данному показателю в рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртская Республика находится на седьмой позиции.
Задачи поставлены
По итогам совещания в принятой резолюции были поставлены задачи по снижению численности пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве на 10,5 процента, а общую численность пострадавших на производстве – на 5,4 процента.
Поставлена задача в два раза увеличить количество оцененных рабочих мест по сравнению с 2014-2015 годами. На 1,2 процента предстоит увеличить расходы на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего и на 1,95 процента количество обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций Удмуртской Республики.
Ключевой целью в обеспечении сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности должно стать всеобщее принятие и реализация принципа «нулевого травматизма».
Справка «УП»
В 2016 году в республике на 1,2 процента увеличилось количество израсходованных средств на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего и составило 10,3 тысячи рублей.
Среди муниципальных образований наибольшее количество средств на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего в 2016 году было израсходовано:
в городе Глазове – более 29 тысяч рублей,
в Воткинском районе – более 23 тысяч рублей,
в Каракулинском районе – более 22 тысяч рублей,
в Якшур-Бодьинском и Можгинском районах более 14 тысяч рублей.
Более чем в 2 раза меньше республиканского израсходовано средств на мероприятия по охране труда, в расчете на 1 работающего в Граховском, Киясовском, Селтинском, Красногорском, Кизнерском и Ярском районах.
В шестнадцати муниципальных образованиях в Удмуртской Республике приняты и реализуются муниципальные программы (подпрограммы) улучшения условий и охраны труда. В муниципальных образованиях «Город Ижевск» и «Город Глазов» приняты планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
В настоящее время подобные документы отсутствуют в Балезинском, Глазовском, Завьяловском, Кезском, Кизнерском, Сарапульском, Селтинском и Ярском районах и в городе Сарапуле.
Наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере охраны труда связаны с обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. По итогам проверок Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике в 2016 году выявлено 1199 нарушений по обеспечению работников средствами защиты. По сравнению с предыдущим периодом количество нарушений увеличилось на 17 процентов.
Фото:kursktv.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.