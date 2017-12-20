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Безопасность. Выполнить команду «Пристегнись!»

20 декабря
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Во всероссийской акции «Пристегнись!» участвовали школьники из 52-х ижевских школ. Это отряды юных инспекторов дорожного движения.

Отряды рассказывали о своей деятельности за год. Все они дежурили на ближайших от школ перекрестках, разъясняли Правила дорожного движения младшим школьникам, разыгрывали жанровые сценки по тематике дорожной безопасности.

Победителями отборочных соревнований стали команды гимназии № 6 имени Габдуллы Тукая, школ №№ 65, 72, 86. Награждение провели сотрудники городского отдела ГИБДД. В марте будущего года победители выступят в финале городского конкурса. Эти соревнования пройдут в помещении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике и во Дворце творчества юных.

Среди финалистов две подшефные школы Удмуртского отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). Целенаправленная работа дала хорошие результаты – со школьниками занимались опытные инструкторы ВОА. Кроме того, в эти дни со второклассниками были проведены уроки «Азбука пешехода». Возможно, раньше родителей они узнали о дополнениях в Правила дорожного движения, освоили на практике переход дороги при регулировщике и посмотрели учебные видеоролики.

А с пятиклассниками в этот период проведен конкурс «Знатоки Правил дорожного движения». На конкурс ребят собрали в школу № 78. Победили в конкурсе Лилия Жигалова из этой школы и Никита Гуляев из гимназии № 56.

Учителя этих же школ изучают правила безопасности не только как пешеходы, но и как автолюбители. Самые смелые из них традиционно выступают в первенстве ВОА по автомногоборью «Автоледи-учитель». Учительницы тоже будут соревноваться в канун 8 Марта. Список участников составлен заранее, как для Олимпиады.

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