Быстрее пули: связисты «МегаФона» ускорили интернет на биатлоне 19 декабря, 2017. Ижевск. «Ижевская винтовка» привела к мобильному ажиотажу. За первые дни всероссийс...

20 жителей Удмуртии принимают участие в окружном полуфинале конкурса «Лидеры России» Победители станут участниками всероссийского финала и будут сражаться за главный приз - 1 млн. рублей...

Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам О том, какие новые идеи будут реализованы в этом году, рассказал заместитель главы администрации горо...