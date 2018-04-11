С докладом выступил подполковник полиции Эдуард Шибанов – заместитель начальника отдела. Железная дорога – это всегда зона повышенной опасности. Поэтому безопасности и особенно для детей здесь всегда уделяли внимание. Эдуард Шибанов назвал город Можгу, как участок железной дороги, вызывающий наибольшее беспокойство. Железная дорога пересекает город, через неё идут тропинки. А любое появление человека на рельсах опасно. Линейный отдел МВД шлёт информационные письма владельцам территории, пользователям, а также администрациям муниципальных образований. Главное требование – не допускать выход детей на железнодорожные пути, то есть огородить опасную территорию и следить за сохранностью изгороди. Конечно же, нужно содержать в исправности и оборудовать пешеходные переходы.
После обращения в соответствующую постоянную комиссию при Главе Удмуртской Республике в феврале принято решение оборудовать два перехода и поставить заграждения. Сотрудники полиции в профилактике чаще всего используют разъяснительные беседы, а после рейдов наказывают нарушителей административно.
Перед собравшимися выступила Ольга Авдеева – уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртской Республике. Она тоже считает, что в Можге надо добиваться улучшения обстановки по безопасности, хотя администрация города будет ссылаться на нехватку средств. Общественники ознакомились с данными Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике по причинам гибели детей, по преступлениям в отношении детей.
- Должна быть польза от сегодняшних проверок торгово-развлекательных центров. А также будет проведена акция «Безопасное детство» по выявлению опасных мест для детей в обыденной обстановке. Сыграет свою роль и обновлённое наставничество. Требуется находить и другие методы воздействия и профилактики, кроме бесед и штрафов, - считает Ольга Авдеева.
И, вскоре, мы убедились что железнодорожники на это способны. Учебный центр тоже участвует в профилактической работе с детьми. Можно много раз слышать, что тормозной путь локомотива растягивается на сотни метров. Но когда сам сидишь за рычагами на тренажёре и видишь на экране знакомый участок дороги, тормозишь, как тебе показали, а твой поезд никак не остановится – всё едет и едет, то это чётко запоминается.
Начальник учебного центра Алексей Горбушин показал своё обширное хозяйство. Тут можно на макете человека (его по-свойски зовут Гошей) осваивать приёмы первой медицинской помощи. Легко осознать, почему запрещено находиться на путях, а также понять, как специалисты ищут неисправности в подвижном составе на остановках.
Любопытно, что управление стрелочными переводами на железной дороге похоже на работу аналоговых автоматизированных телефонных станций, а пульт управления сортировочной горкой почти такой же, как на… атомной электростанции. Хотя, конечно, это внешнее впечатление, а система безопасности имеет свою специфику. Специалисты по безопасности на своём посту, а нам, как пассажирам или соседям железной дороги, нужно выполнять их требования, иногда и поступясь каким-то кажущимся удобством. Например, идти через высокий надземный переход, а не пересекать рельсовые пути напрямик.
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