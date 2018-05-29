Удмуртия реализует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в чётком соответствии с графиками Об этом сегодня, 28 мая, сообщил на аппаратном совещании Председатель Правительства Удмуртской Респуб...

Сила секунды или с какой скоростью ижевчане «летают» в интернете 28 мая 2018 года, Ижевск. Столица Удмуртии входит в первую сотню городов мира по количеству Инстаграм...

Всем до лампочки? Когда электроснабжение селян станет более надёжным В редакцию «Удмуртской правды» обратился житель деревни Крестовоздвиженское Завьяловского района Влад...