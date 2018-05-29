– Константин Валериевич, мероприятия по специальной оценке условий труда длятся уже пятый год, они близятся к завершению?
– Специальная оценка условий труда в отношении некоторых рабочих мест может быть проведена поэтапно. Главное, чтобы она была завершена не позднее 31 декабря 2018 года. При этом не имеет значения, проводилась раньше аттестация рабочих мест по условиям труда или нет.
– Что представляет собой специальная оценка условий труда и для чего она нужна?
– Указанная оценка – это комплекс мероприятий. Во–первых, по идентификации вредных или опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Во–вторых, по оценке уровня их воздействия на работника.
По её результатам:
– работники обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты;
– устанавливаются предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии и компенсации для работников;
– проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры;
– устанавливается дополнительный тариф взносов в Пенсионный фонд России;
– рассчитывается скидка (надбавка) к страховому тарифу взносов на «травматизм»;
– подготавливается статистическая отчётность об условиях труда.
– Чьи условия труда оцениваются?
– По общему правилу, специальная оценка условий труда проводится в отношении условий труда (рабочих мест) всех сотрудников. Однако из этого правила есть несколько исключений. Так, специальная оценка условий труда не проводится в отношении рабочих мест:
– надомников;
– дистанционных работников;
– сотрудников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
– Кто проводит специальную оценку условий труда?
– Организовать и финансировать её должен работодатель. При этом специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией, уполномоченной проводить специальную оценку условий труда. Такая организация привлекается на основании гражданско–правового договора. При выборе этой организации работодателю следует учитывать требования, предъявляемые Законом к организациям, проводящим специальную оценку условий труда. Они указаны в статьях 19–20 закона.
– У такой оценки есть периодичность?
– Да, специальная оценка условий труда осуществляется не реже одного раза в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчёта о её проведении.
– Что является результатом специальной оценки условий труда?
– По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. По степени вредности и (или) опасности условия труда подразделяются на четыре класса: оптимальные – 1–й класс; допустимые – 2–й класс; вредные – 30й класс; опасные – 4–й класс.
Оптимальными условиями труда (1–й класс) являются такие, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни их воздействия не превышают нормативов, установленных в качестве безопасных.
К допустимым (2–й класс) относят условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных факторов не превышают нормативов, а организм работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).
Вредными (3–й класс) признаются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают установленные нормативы. При этом вредные условия труда делятся на подклассы:
– подкласс 3.1 (вредные условия труда 1–й степени) – условия, при которых для восстановления организма работника нужно больше времени, чем до начала следующего рабочего дня (смены);
– подкласс 3.2 (вредные условия труда 2–й степени) – условия труда, которые приводят к начальным формам профессиональных заболеваний или профессиональным заболеваниям легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающим после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);
– подкласс 3.3 (вредные условия труда 3–й степени) – условия, которые приводят к появлению и развитию профессиональных заболеваний лёгкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности;
– подкласс 3.4 (вредные условия труда 4–й степени) – условия труда, которые способны привести к тяжёлым формам профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.
Обращаю внимание: если работники, занятые на местах с вредными условиями труда, применяют эффективные средства индивидуальной защиты, то класс (подкласс) может быть снижен на одну степень. Это может сделать комиссия по проведению специальной оценки условий труда на основании заключения эксперта организации, проводящей такую оценку. Кроме того, по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора допускается снижение класса (подкласса) более чем на одну степень. Порядок снижения классов (подклассов) осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Минтрудом по согласованию с Роспотребнадзором и с учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально–трудовых отношений. И, наконец, к опасным условиям труда (4–й класс) относятся такие, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, которые в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни, а последствия этого воздействия обусловливают высокий риск развития острого профзаболевания в период трудовой деятельности.
– Константин Валериевич, есть ли ответственность за непроведение специальной оценки условий труда?
– Частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в случае нарушения работодателем порядка проведения специальной оценки или за то, что эта оценка не проведена. Такие правонарушения влекут предупреждение или штраф. Для должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; в таких же размерах предусмотрен штраф для лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица. Сумма штрафа для организаций – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.
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