Спектр рисков определён
30 марта по поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова была объявлена акция по спасению детей от опасностей «Безопасное детство». Цель акции – выявить все опасные для детей места в республике (несанкционированные пешеходные переходы, открытые канализационные люки, аттракционы и спортивные площадки, на которых можно получить травму, детские учебные и медицинские учреждения с пожарными выходами, устроенными ненадлежащим образом, и так далее) и устранить рискованную ситуацию.
За первые десять дней акции в адрес Уполномоченного при Главе УР по правам ребёнка поступило более семидесяти обращений обеспокоенных родителей. Большая часть сигналов о потенциальных опасностях для детей пришла из Ижевска, но были и обращения из Глазова, Воткинска, Сарапула, Алнашского и Завьяловского районов.
Лидером по проблематике стали открытые канализационные колодцы: по этой теме получено уже 14 обращений. Это и в самом деле нешуточная проблема, поскольку от падений в открытые люки ежегодно страдают и даже гибнут и взрослые россияне, и дети. Второе место по «популярности» среди обращений стали сигналы, связанные с безопасностью на дорогах. Это пешеходные переходы к образовательным организациям, стихийные парковки, просьбы в содействии по установке «лежачих полицейских» вблизи школ и детсадов. Зарегистрировано также пять сигналов о нарушении правил пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей (один из них не подтвердился, а по четырём проведены проверки и устранены выявленные нарушения). Родители также подняли проблему заброшенных зданий и сооружений, требующих срочного ремонта зданий детских садов, ветхих крыш, образовавшихся в дни оттепели на карнизах и крышах больших сосулек, которые грозили сорваться вниз в любой момент, - всех тех мест, где ребёнок может получить травму.
Все полученные обращения родителей отрабатываются специалистами. Обращения, связанные с вопросами дорожных переходов и парковок, переданы в ГИБДД и муниципалитеты, по ним принимаются решения. Закрыты все канализационные люки, на которые обратили внимание бдительные горожане.
Кроме того, 12 апреля Уполномоченный при Главе УР по правам ребёнка Ольга Авдеева лично посетила ряд социальных объектов Ижевска, откуда поступили обращения граждан, обеспокоенных вопросами безопасности детей. Совместно с начальником первого отдела Управления ГИБДД МВД по УР Вениамином Вычужаниным и главным государственным инспектором города Ижевска по пожарному надзору Алексеем Комаровым Ольга Авдеева посетила Удмуртскую государственную национальную гимназию имени Кузебая Герда и детскую городскую клиническую поликлинику № 8 города Ижевска.
Выйти из тупика
В национальной гимназии им. Герда родителям учеников и воспитанников детского сада, входящего в состав гимназии, показалась опасной подъездная дорога к образовательному учреждению: там нет ограничительного дорожного знака. Тупиковый проезд к гимназии практически всегда заполнен припаркованными машинами. О масштабе проблемы можно судить по числу обучающихся в гимназии детей – их около 1000. Многих из них привозят и увозят в школу и детсад на семейных автомобилях. Это значит, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации к гимназии не сможет подъехать крупногабаритная спецтехника – пожарные расчёты, кареты скорой помощи, автомобили спасателей.
Как отметил начальник первого отдела ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, претензии родителей оправданы: проезд вдоль школы очень узкий, машины спецтехники здесь просто не развернутся.
В ближайшее время при въезде будет установлен ограничивающий знак. Чтобы не препятствовать родителям подвозить детей в детский сад и в школу (в престижную гимназию ходят дети не только из близлежащих микрорайонов, но практически со всего города), было решено ввести ограничение только на время образовательного процесса, когда дети находятся внутри здания. Время ограничения будет согласовано с руководством учебно-воспитательного заведения, - так, чтобы к началу и концу занятий родители могли парковаться на короткое время рядом с гимназией. Руководитель гимназии Татьяна Волкова, в свою очередь, предложила перевести проблемный участок дороги в статус пешеходной зоны: возможно, доступ спецтехники к учебному учреждению в любую минуту – это именно тот случай, когда «лучше перебдеть, чем недобдеть».
Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Авдеева уточняет, что скопление припаркованных рядом с учебным заведением родительских авто – это, к сожалению, типичная проблема для образовательных учреждений, находящихся во дворах жилых микрорайонов. Ей будет уделяться особое внимание.
Нужно повышать культуру безопасности
На втором объекте (в детской поликлинике № 8) говорили о необходимости принятия мер по обеспечению пожарной безопасности детей на социальных объектах. Поводом для выезда экспертной группы сюда стало обращение родителей, по мнению которых в поликлинике были закрыты эвакуационные выходы, на стенах не было планов эвакуации и отсутствовали огнетушители. Однако на месте выяснилось, что подозрения родителей не обоснованы. В детской городской поликлинике № 8 были приняты все меры по обеспечению противопожарной безопасности, учреждение работает в тесной связке с инспекторами пожнадзора.
Главный государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров обратил внимание на то, что у большинства граждан культура заботы о собственной безопасности не высока. Не увидев плана эвакуации при пожаре на одной стене, они не посмотрели на другую (где корректный, подробный план как раз и висит), тут же запаниковали и написали обращение. Комаров подчеркнул, что людям (особенно родителям несовершеннолетних детей) важно самостоятельно пополнять свои знания в области противопожарной безопасности – изучать планы эвакуации в каждом общественном учреждении, обращать внимание на запрещающие и ограничивающие знаки, проводить «ликбез» для своих детей.
Акция «Безопасное детство» продолжается, впереди – новые проверки и инспекции.
Уполномоченный при Главе УР по правам ребёнка Ольга Авдеева обратилась к общественности, родителям и волонтёрам с призывом принять активное участие в обследовании среды, окружающей наших детей. Она предлагает держать обнаруженные места потенциальных рисков на контроле и сообщать, если после отработки информации компетентными службами ситуация не изменяется. Информация о выявленных нарушениях принимается по тел: 8(3412)571-049, 8(3412)571-027 и на электронный адрес: AvdeevaUp@yandex.ru. Все сигналы будут оперативно отработаны.
Фото Эдуард КАРИПОВ
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