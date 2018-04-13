Полторы недели назад по поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова Уполномоченным при Главе УР по правам ребёнка была объявлена акция по спасению детей от опасностей «Безопасное детство». Акция направлена на выявление «опасных» для детей мест: аттракционы, спортивные площадки и дворы, несанкционированные пешеходные переходы, свисающие глыбы льда, открытые люки и т.п. Ольга Авдеева совместно с начальником 1 отдела Управления ГИБДД МВД по УР Вениамином Вычужаниным и главным государственным инспектором города Ижевска по пожарному надзору Алексеем Комаровым посетили Удмуртскую государственную национальную гимназию имени Кузебая Герда и Детскую городскую клиническую поликлинику №8 города Ижевска.
В национальной гимназии родителям учеников показалась опасной подъездная дорога к образовательному учреждению: там не было ограничительного дорожного знака. Тупиковый проезд к гимназии практически всегда заполнен припаркованными машинами. Это значит, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации к гимназии не сможет подъехать спецтехника.
Как прокомментировал журналистам Вениамин Вычужанин, обращение отработано и принято решение установить на данном участке дороги дорожный знак, который бы ограничивал въезд на время образовательного процесса (временной период будет согласовываться с руководством учебного заведения). Предложение руководителя гимназии Татьяны Волковой – перевести данный участок дороги в пешеходную зону.
Ольга Авдеева добавила, что данный пример – не исключение, так как эта проблема характерна практически для всех образовательных учреждений, находящихся во дворах жилых микрорайонов.
На втором объекте (детской поликлинике №8)говорили о необходимости принятия мер по обеспечению пожарной безопасности детей на социальных объектах.
Чаще всего, по словам Алексея Комарова, родители обеспокоены тем, что в некоторых учреждениях закрыты эвакуационные выходы, нет планов эвакуации, огнетушителей. Он отметил, что в детской городской поликлинике №8 были приняты все меры по обеспечению противопожарной безопасности, учреждение работает в тесной связке с инспекторами пожнадзора. По итогам проверки нарушения, которые были указаны в обращении, не подтвердились.
Главный государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору подчеркнул, что очень важно акцентировать внимание общественности, особенно родителей, на том, что граждане должны уделять большее внимание своим знаниям в области противопожарной безопасности (изучать планы эвакуации, обращать внимание на знаки, учить детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях).
В завершении инспекции Ольга Авдеева рассказала журналистам о ходе проведения акции «Безопасное детство»:
- На сегодняшний день мы получили более 70 сигналов от граждан из Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова, Завьяловского и Алнашского районов. Лидер по проблематике – это канализационные колодцы. 14 обращений было именно по этой теме, все обращения отработаны и все колодцы закрыты.
Второе по количеству обращений – это сигналы, связанные с безопасностью на дорогах. Это пешеходные переходы к образовательным организациям, парковка, просьба в содействии по установке «лежачих полицейских» вблизи школ и детсадов. Все обращения переданы в ГИБДД и муниципалитеты, и сегодня уже эти проблемы решаются. Было также 5 сигналов о нарушении правил пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей. Один из них не подтвердился. По четырём проведены проверки, устранены выявленные нарушения.
Кроме того, есть обращения, связанные с заброшенными зданиями в муниципалитетах, которые также отрабатываются.
P.S. Уполномоченный при Главе УР по правам ребёнка обратилась к общественности, родителям, волонтёрам принять активное участие в обследовании окружающей ребенка среды. Информация о выявленных нарушениях принимается по тел: 8(3412)571-049, 8(3412)571-027 и на электронный адрес: AvdeevaUp@yandex.ru. Все сигналы будут оперативно отработаны.
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