– Мы обратили внимание на то, – сказал Александр Андрушкас, заместитель начальника организационно– методического отдела Главного бюро медико– социальной экспертизы по Удмуртской Республике, – что к нам идут с вопросами, касающимися не только оформления инвалидности. Интересуются сроками обследования в поликлинике, спрашивают о технических средствах реабилитации, трудоустройстве. Поэтому мы предложили коллегам из других министерств и ведомств: «Давайте раз в три месяца проводить приём посетителей совместно».
На наше предложение охотно откликнулись региональные отделения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, Министерство социальной политики и труда УР (тогда оно называлось Министерством социальной защиты). Чаще всего посетители задавали вопросы медицинского характера, а потому мы рады, что в Днях открытых дверей регулярно участвует и представитель Минздрава УР.
Не личные вопросы
Николай Глухин, заместитель председателя Ижевской городской организации Всероссийского общества слепых, пришёл в Главное бюро МСЭ не только с личными вопросами. Передал пожелание инвалидов, как зрячих, так и незрячих, организовать новый автобусный маршрут с остановкой неподалёку от Фонда социального страхования, находящегося в Ижевске на улице Ухтомского, 24. Сейчас инвалиды выходят из общественного транспорта на остановке «40 лет Победы» или на остановке «Госархив» и долго, с большими трудностями добираются до улицы Ухтомского.
– Мы, незрячие, обращаемся в Фонд социального страхования за тростями и другими техническими средствами реабилитации. Кому– то нужно устройство для прослушивания «говорящих книг», кому– то – ручной видеоувеличитель (посмотреть, например, что на чеке), «говорящие тонометр и термометр», – пояснил Николай Глухин. Наболевшей проблемой, касающейся общественного транспорта, он поделился с представителем Регионального отделения Фонда социального страхования, и специалист предложил общественным организациям инвалидов написать письма городским и республиканским властям – изложить свою просьбу об организации нового маршрута, удобного для инвалидов.
Второй вопрос, который Николая Автономовича сейчас волнует: как помочь женщине– инвалиду I группы по зрению, оказавшейся в очень тяжёлом положении. Одной, без помощников ей жить тяжело, и шесть лет назад она пустила в квартиру мужчину, который в тот момент был и без жилья, и без работы. Думала, что и ему хорошо (не останется на улице), и ей: в магазин помощник сходит или в квартире приберёт. Незрячая, она выхлопотала ему пенсию. А не так давно случилось несчастье: помощник сломал шейку бедра и несколько рёбер. Ни встать, ни сесть он теперь не может. Раз в день приходит социальный работник и меняет больному человеку памперс, но поскольку полноценного ухода нет, возникли пролежни. Незрячая женщина физически слаба, поворачивать его не в силах.
Глухин пошёл узнать, как можно ускорить обследование, необходимое перед устройством в интернат, и сам переезд, и в одном из ведомств услышал: «Он ещё выздоровеет». Но без должного ухода лежачий человек не поправится, а слепая женщина не в состоянии обеспечить ему такой уход. Поэтому Николай Автономович, придя на День открытых дверей, обратился за поддержкой к представителям сразу двух министерств – здравоохранения (нужно помочь собрать документы) и минсоцполитики (предоставить место в доме– интернате).
Как незрячему прочесть документ?
Был у Николая Автономовича и личный вопрос. Когда ему назначили группу инвалидности и выдали индивидуальную программу реабилитации, в ней был прописан ручной видеоувеличитель (РВУ). Но РВУ – это маленькое «окошко», при чтении всю строку не видишь, она теряется.
Сейчас есть более современная техника – стационарный видеоувеличитель. Это читающая машина: экран считывает документ, на нём отражается весь лист: если неправильно положишь, машина сама его перевернёт. Можно включить и звук, тогда машина прочитает текст вслух. Николаю Глухину такой увеличитель требуется для работы, так как ему приходится иметь дело с документами.
– Во включении устройства в ИПРА, индивидуальную программу реабилитации и абилитации, мне не отказывают, но сама процедура принятия решения очень длительная: сначала вопрос рассматривался в филиале № 10 Главного бюро медико– социальной экспертизы, потом – в самом главном бюро, сейчас – снова в филиале. Специалисты и тут, и там определяли, позволяет ли состояние моего здоровья пользоваться таким устройством. Почему нельзя было проверить это один раз? При обследовании даже рост и вес измеряли дважды, – удивляется Николай Глухин.
– Граждане направляются в Главное бюро из филиала для уточнения медицинских показаний и противопоказаний для назначения сложных технических средств реабилитации, к чему относится стационарный видеоувеличитель, – поясняет Николай Кудрявцев, начальник отдела экспертно– реабилитационной диагностики.
Николай Автономович все необходимые обследования уже прошёл, но просит рассмотреть вопрос об оптимизации процедуры коррекции ИПРА.
Если изменился вес…
– Всегда ли коррекция ИПРА связана с повторным медицинским обследованием? – спрашиваю Александра Андрушкаса.
– Нет, не всегда, – отвечает Александр Сергеевич. – Если человеку с инвалидностью потребовались подгузники другого размера, то никакого медицинского обследования ему проходить не нужно, никаких направительных документов не потребуется – достаточно написать заявление о внесении изменения в ИПРА. Но заявление такое необходимо: если ИПРА не скорректировать, то Фонд социального страхования и впредь будет закупать подгузники того размера, который указан в программе реабилитации и абилитации.
– Это же касается и колясок, – добавил Николай Кудрявцев. – Если у человека изменился вес и коляска стала ему узка, то он может обратиться непосредственно в бюро медико– социальной экспертизы с заявлением об изменении технической характеристики коляски, и – после коррекции ИПРА – Фонд социального страхования предоставит ему новую коляску.
Но надо иметь в виду, что без обращения в медицинскую организацию такие изменения в ИПРА можно внести только в том случае, если индивидуальная программа выдана в период с 1 января 2016 года. Если – ранее, то потребуется оформить направление на МСЭ в медицинской организации. Однако пересмотр ИПРА, даже разработанной в последние три года, без направительных документов возможен не во всех случаях.
Спрашиваю Николая Агеевича о том, может ли человек, обратившийся в бюро, скажем, по поводу трости, в результате получить вместо второй группы третью.
– Всё зависит от того, – пояснил Николай Кудрявцев, – с каким заявлением человек обратился. Если напишет «Прошу разработать новую ИПРА», то только этот вопрос и будет рассмотрен, речь о группе инвалидности не пойдёт.
Основания – два, а группа одна
Одна из посетительниц в День открытых дверей спросила, почему ей не утяжеляют группу инвалидности: один из сосудов на 90 с лишним процентов перекрыт…
Дело в том, что даже при таком сосуде сердце выполняет функцию неплохо. Физические нагрузки, эмоциональное состояние, изменения погоды могут привести к приступу, а это и боль, и страх за жизнь. Но приступ – это не хроническое состояние человека. А группа инвалидности зависит от степени стойкого нарушения функций организма. Есть федеральные критерии, по которым определяется инвалидность. И состояние сердечно– сосудистой системы этой женщины соответствует только 3– й группе инвалидности. То есть если бы пациентка, уже имеющая группу инвалидности по неврологическому заболеванию, обратилась в бюро медико– социальной экспертизы в связи с ещё одним заболеванием – сердца, то ей бы всё равно, возможно, оставили только 3– ю группу инвалидности. Такую консультацию дала Елена Григорьева, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по клинико– экспертной работе. Эта история свидетельствует о том, что надо прислушиваться к рекомендациям врачей. Три года назад пациентке предлагали операцию. Она тогда не решилась на неё, отказалась, а сейчас уже состояние здоровья женщины таково, что хирурги не берутся её оперировать.
Участвуя в Дне открытых дверей, Мария Широбокова, ведущий специалист– эксперт отдела организации назначения, перерасчёта пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике, показала, какие вопросы возникают сейчас у сельских пенсионеров. Обновлённое пенсионное законодательство позволяет выплачивать целому ряду пожилых жителей сёл и деревень надбавку к фиксированной части их пенсии. Но надо подтвердить, что человек выполнял именно ту работу, которая даёт право на повышение пенсии.
Например, бывший водитель принёс в клиентскую службу справку о марке машины, на которой он работал в растениеводстве. Судя по марке, это грузовая машина. Такая работа может дать право на надбавку.
А если человек работал на школьном колхозном автобусе или возил председателя колхоза или директора совхоза, то такой труд не будет включён в сельский стаж.
Главное бюро медико– социальной экспертизы всегда заранее сообщает в средствах массовой информации о предстоящем Дне открытых дверей. Следите за информацией, готовьте вопросы и приходите, звоните. Это уникальная возможность поставить самые разные проблемы, получить ответы на конкретные вопросы.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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