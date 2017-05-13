За тринадцать лет службы Алексей Кузнецов привык продумывать каждый свой шаг, потому что у следователя нет права на ошибку. Привык к огромной ответственности, порой требующей полной самоотдачи, привык ставить цели и добиваться их, при необходимости поступаясь личными интересами. Такие качества в человеке закладываются в детстве.
Так решил кадровик
Алексей родился в маленькой удмуртской деревне Байтуганово Граховского района. Деревня небольшая, за рекой - соседний Татарстан. Мама Мария Николаевна - учительница младших классов, папа Виктор Алексеевич - водитель в сельхозкооперативе. Кроме младшего Алексея, они вырастили еще двоих сыновей.
В обычной деревенской семье детям не приходится рассчитывать на привилегии и подарки судьбы. Зато далеко не тепличные условия с раннего возраста формируют характер, учат осознанию своих возможностей, прививают самостоятельность и решительность. Именно эти качества помогли Алексею выбрать свой путь в жизни и идти по нему уверенно.
Подростком, как все сверстники, увлеченно смотрел телесериалы, где главные герои - опера умело раскрывали преступления и разоблачали негодяев и добро всегда побеждало зло – вот где настоящая жизнь! Алексей, уже представляя свое будущее в эпицентре захватывающих событий, поступил в Елабужскую школу милиции. Казарменное положение, краткосрочный отпуск домой дважды в год, строевая подготовка, наряды – обстановка, максимально приближенная к армейской службе. Но разве могут испугать трудности, когда знаешь, чего хочешь? Алексей тогда точно знал.
Вот только судьба распорядилась иначе. Когда приехали вдвоем с другом в Грахово устраиваться на работу, в отделе полиции оказались свободны как раз две ставки. Но женщина-кадровик по каким-то только ей известным критериям сразу определила – друга – в опера, а Алексея – в следователи.
Проверка на прочность
Поначалу опасения Алексея Викторовича полностью совпали с реальностью. Скучные рутинные будни милицейского следователя в райцентре. Мелкие кражи, пьяные дебоши, семейные конфликты… Объекты преступных посягательств местных уголовников – мешок картошки, ведро комбикорма, курица, бутылка припрятанной самогонки.
Через год его назначили начальником следственной группы. Кого-то размеренная спокойная жизнь полностью бы устроила, но не его. Алексей Кузнецов из тех людей, чей удел - открывать для себя новые горизонты и постоянно двигаться вперед. В 2008 году он перебрался в Ижевск, где в разное время возглавлял в райотделах полиции отделения дежурных следователей и следователей по «неочевидным» преступлениям.
Предложение перейти на работу в Следственный комитет поступило неожиданно. С одной стороны, хорошо знакомая ему следственная работа, с другой – иная категория дел, серьезные преступления, большинство - тяжкие и особо тяжкие, коррупционные.
Одно останавливало - жить и работать придется в Можге, вдали от семьи. Не испугавшись трудностей, как бывало не раз, дал согласие. Вынужденную проверку отношений на прочность они с женой Иляной прошли с честью. Сейчас он в шутку называет ее женой декабриста за то, что приняла его решение и потом еще год без единого пропуска ездила каждый выходной к нему в Можгу.
Профессия - следователь
С 16 февраля 2010 года он – следователь Можгинского межрайонного следственного отдела, одного из лучших следственных подразделений. В первый же год Алексей Викторович закончил 16 уголовных дел. В большинстве из них не просто преступления, а настоящие жизненные драмы. Воспоминания об одном из таких дел не покидают Алексея Кузнецова и сегодня. Трагедия произошла в одной семье в результате банального пьянства. Накануне молодые супруги весь вечер с гостями отмечали какой-то повод, звучали тосты, спиртное лилось рекой. Изрядно захмелев, за полночь разошлись по домам. Как известно, алкоголь притупляет сознание и чувство осторожности. После ухода гостей женщина уложила своего шестимесячного малыша в кровать рядом с собой. Утром, когда ребенок не проснулся, мгновенно протрезвев, она долго не могла осознать, что натворила. Разговаривала с ним как с живым, убивалась, просила прощения. За причинение смерти по неосторожности она получила условный срок, вот только расплачиваться за тот веселый вечер ей предстоит всю жизнь.
Такие уголовные дела тяжелы морально, но их расследование не представляет трудности, так как они относятся к разряду «очевидных».
Другое дело, когда нужно самому докопаться до истины, просчитать ситуацию, из разрозненных пазлов сложить целую картину, где каждый фрагмент займет положенное место.
Докопаться до истины
Изучив уголовное дело прошлых лет о нераскрытом убийстве молодой женщины в Воткинске, Алексей Викторович, тогда уже следователь по особо важным делам следственного управления, сразу понял, что придется не просто. Если бы было просто, убийцу нашли бы десять лет назад, когда обезглавленное тело 25-летней девушки обнаружили грибники на обочине проезжей части неподалеку от города.
В деле обнаружилось много загадок. Например, так и не было ясного ответа на вопрос, принадлежит ли потерпевшей череп, обнаруженный дорожными рабочими через пять лет после случившегося в двух километрах от места обнаружения тела.
Эксперт-биолог склонялся к тому, что этот череп больше похож на мужской. Алексей Викторович, у которого закрались сомнения в обоснованности выводов эксперта, решил досконально этот момент перепроверить, тем более что за прошедшие годы появились новые возможности исследований. Назначил молекулярно-генетическую экспертизу, и на его удачу эксперт обнаружил мельчайший сохранившийся фрагмент зуба, по которому смог вывести геномную формулу. Следователь срочно изъял образцы биологического материала, необходимые для исследования, у близких родственников погибшей девушки. Так у него появился ответ на первый вопрос – череп принадлежит именно ей.
Алексей Викторович раз за разом внимательно изучал показания свидетелей. Получалось, что погибшая проживала в одной из деревень Воткинского района. Накануне случившегося она полола картофельные грядки с родственниками, а затем поехала к знакомым в Воткинск. Там в компании выпивала, а поздно вечером пешком вдоль автомобильной трассы направилась в свою деревню. Больше ее никто не видел. И если до этого момента все происходившее было более-менее понятно, то вот дальнейшие события Алексею Кузнецову предстояло выяснить.
Параллельно по делу велась оперативная работа. В поле зрения оперативников попал житель Чайковского, некий Гаврилов, «гостивший» в исправительной колонии, находящейся в Пермском крае, уже не первый раз, что совсем неудивительно. В материалах уголовного дела он характеризовался как дерзкий, наглый и не желающий трудиться. Следователь сразу понял: бесполезно рассчитывать на его раскаяние и содействие следствию. Упор нужно сделать на получение объективных доказательств.
На первой же встрече уголовник, как и следовало ожидать, заявил, что он тут ни при чем. Ознакомившись с заключениями экспертизы, Гаврилов сразу «нашел» убийцу. Конечно же, это тот мужчина, с которым незадолго до гибели девушка вступала в половую связь и чьи биологические следы обнаружены на ее теле.
Выяснилось, что молодого человека, с которым накануне встречалась погибшая, уже нет в живых, погиб несколько лет назад в автомобильной аварии. Следователь изъял образцы для сравнительного исследования у его близких родственников, и на помощь снова пришла геномная экспертиза, которая подтвердила их идентичность с биоматериалом, обнаруженным на теле жертвы.
Алексей Викторович еще раз тщательно допросил знакомых погибшей, сделав упор на ее взаимоотношения с кавалером. Все они в один голос утверждали, что никаких конфликтов между ними в тот день, да и вообще никогда не было, девушка ушла одна, а молодой человек остался в квартире.
Алексей Викторович решил зайти с другой стороны. Изучив ближайшее окружение Гаврилова, приступил к допросам его друзей-приятелей. К каждому из них нужно было найти свой подход - контингент-то не простой, бывалый, все не в ладах с законом. Следователю удалось установить контакт с одним из них. Его показания и явились тем самым недостающим фрагментом, которого не хватало в картине совершенного Гавриловым злодеяния.
Свидетель поведал, что той ночью он с Гавриловым и еще одним знакомым ехал на машине в Воткинск, увидев девушку на дороге, предложили подвезти. Почти сразу между ней и Гавриловым произошел конфликт, они оба вышли из машины, отошли в лес. Через какое-то время Гаврилов вернулся, держа в руках отчлененную голову попутчицы, которую закинул в багажник, а затем, отъехав пару километров, вышвырнул ее подальше от дороги.
Показания «кореша» так сильно расстроили Гаврилова, что во время очной ставки он вскочил со стула и набросился на него с кулаками. Собранные Алексеем Викторовичем Кузнецовым доказательства представляли те самые железные аргументы, под весом которых убийце уже не было смысла отпираться. Попутно выяснилось, что Гаврилов терроризировал проституток, которые «работали» на трассе неподалеку от места убийства. Тех, кто отказывался от предоставления ему бесплатных секс-услуг, цинично спрашивал, знают ли они, что неподалеку нашли труп девушки без головы. Предупреждал: смотрите, как бы и с вами такое не случилось. А ведь «дорожных жриц любви» тогда, десять лет назад, тоже допрашивали, но ни одна и словом не обмолвилась об этом, хотя могли помочь следствию…
Сергей БУЛАЕВ
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