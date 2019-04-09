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Без платы за проезд

9 апреля
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В мае участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах с одним сопровождающим. А дети 10-17 лет на весь летний период получат 50-процентную скидку для проезда в плацкартных и общих вагонах.

3%d0%ad%d0%a15%d0%9a 448 Без платы за проезд

Сейчас железные дороги готовятся к летнему сезону. План по перевозкам – более 38 млн пассажиров, из которых 2,5 млн – дети.

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании – возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», – обратился глава «РЖД» Олег Белозёров к председателю правительства.

Дмитрий Медведев, оценив неплохое финансовое состояние компании, согласился, что на такой шаг можно пойти снова. «Мы и в предыдущий период такие решения принимали на государственном и корпоративном уровне. Я думаю, что эта практика хорошая. Наши граждане этой льготой активно пользуются, – заметил он. – Это помогает многим семьям с детьми снизить расходы на поездки для отдыха: на юг или в другом направлении». Продажа льготных билетов для школьников на летний сезон уже открыта.

Кроме того, в мае льготы на проезд получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. С 1 по 31 мая они смогут бесплатно воспользоваться железными дорогами вместе с одним сопровождающим. «Исхожу из того, что это действительно, по сути, наш долг, – поддержал Медведев. – И такая льгота тоже будет способствовать возможности ветеранам съездить к близким, к местам боёв, хотя они уже все люди преклонного возраста, и поэтому наличие сопровождающего тоже абсолютно объяснимо».

Как уточняется на сайте «РЖД», акция будет действовать в течение всего мая без ограничения по количеству поездок. «РЖД» обещает обеспечить бесплатный проезд в вагонах всех классов (включая СВ и «люкс») всех поездов дальнего следования, курсирующих внутри страны, включая «Сапсаны» и «Ласточки». При этом плата за постельные принадлежности и питание также взиматься не будет. Оформить бесплатный билет можно уже сейчас в кассах дальнего следования.

«Российская газета – Неделя» № 67 (7825) https://rg.ru/2019/03/26/uchastniki-vov-v-mae-poluchat-pravo-besplatnogo-proezda-v-poezdah.html

Сергей Белов

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