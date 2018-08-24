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Без ограничений: Сарапул изучают на ощупь

24 августа
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Более 40 человек с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в историко-краеведческом турне по Сарапулу. Как сообщила пресс-служба Музея истории и культуры Среднего Прикамья, путешествовали по историческому городу активисты Сарапульской и Ижевской организации Всероссийского общества слепых.

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Участники турне узнали, каким был Сарапул, с чего он начинался и как менялся с течением времени. В ходе турне участники посетили автобусную экскурсию по городу. Гости проехали по маршруту «Музейный квартал»: они услышали истории о памятниках архитектуры и их бывших владельцах. Экскурсанты знакомились с установленными возле зданий рельефными барельефами, изучали их тактильным способом, чтобы ощутить размеры, материалы, композицию и представить, как выглядит то или иное сооружение. Такие тактильные доски с барельефами зданий с краткой аннотацией брайлевским шрифтом и печатными буквами устанавливаются в Сарапуле в рамках проекта «Город на ощупь». Всего тактильных досок у памятников архитектуры в городе будет 14.

Одним из ключевых мероприятий стала культурно-познавательная программа в историко-краеведческом музее «Медовый Спас». Гостям рассказали подробности из жизни пчел, об устройстве улья и о том, где в России в естественных условиях проживает самый редкий вид пчел. Незрячим гостям разрешили потрогать некоторые экспонаты руками, так как именно тактильные ощущения помогают им «увидеть» представленные в экспозиции предметы.

На протяжении всей программы группу сопровождал сурдопереводчик, а тем, кто не видит и не слышит, помогали тифлосурдопереводчики.

Фото: Александр Козлов

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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