Участники турне узнали, каким был Сарапул, с чего он начинался и как менялся с течением времени. В ходе турне участники посетили автобусную экскурсию по городу. Гости проехали по маршруту «Музейный квартал»: они услышали истории о памятниках архитектуры и их бывших владельцах. Экскурсанты знакомились с установленными возле зданий рельефными барельефами, изучали их тактильным способом, чтобы ощутить размеры, материалы, композицию и представить, как выглядит то или иное сооружение. Такие тактильные доски с барельефами зданий с краткой аннотацией брайлевским шрифтом и печатными буквами устанавливаются в Сарапуле в рамках проекта «Город на ощупь». Всего тактильных досок у памятников архитектуры в городе будет 14.
Одним из ключевых мероприятий стала культурно-познавательная программа в историко-краеведческом музее «Медовый Спас». Гостям рассказали подробности из жизни пчел, об устройстве улья и о том, где в России в естественных условиях проживает самый редкий вид пчел. Незрячим гостям разрешили потрогать некоторые экспонаты руками, так как именно тактильные ощущения помогают им «увидеть» представленные в экспозиции предметы.
На протяжении всей программы группу сопровождал сурдопереводчик, а тем, кто не видит и не слышит, помогали тифлосурдопереводчики.
Фото: Александр Козлов
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