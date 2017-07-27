Театр «Молчи и танцуй» - уникальное явление на нашей сцене. Любительский коллектив, ставящий в Ижевске спектакли по классике мировой литературы в синтетическом жанре (в нем есть все от брейк-данса до песочной анимации, и еще – невероятная увлеченность и излучение счастья от работы на сцене), собирает залы в шести регионах Урала и Поволжья и репетирует премьеру следующего сезона.
Театр «Молчи и танцуй» - своеобразный феномен. Он возник в 2008 году как танцевальный коллектив, на какое-то время пропадал из вида, а в 2010-х «выстрелил» обоймой впечатляющих по художественной силе, оригинальному стилю и профессиональному уровню спектаклей.
В своем добровольном андеграунде (у театра нет ни своего здания, ни даже склада для хранения реквизита - тот лежит дома у руководителя коллектива Зиннура Мустахимова, костюмы же артисты после спектаклей забирают с собой) «Молчи и танцуй» сформировал абсолютно уникальную стилистику и манеру игры. Каждый артист, как в европейском театре, исполняет несколько ролей в каждом спектакле, перевоплощаясь из образа в образ за считанные секунды за кулисами. Интонацией театра стали юношеский кураж (даром что все артисты – люди взрослые и опытные), азарт, адреналин и здоровая ирония, а особенностью работы на сцене – безупречная ансамблевость. При этом театр сохранил свои «корни» - танцуют брейк в его спектаклях по-прежнему больше, чем говорят. А отсутствие масштабных декораций (и возможность их построить) привели к решению использовать песочную анимацию, которая в итоге стала одной из неотъемлемых составляющих эстетики театра.
На всех парусах
Прошлый сезон театр завершил спектаклем «Остров сокровищ» по пиратскому роману Стивенсона. Тут было важно не только рассказать историю, но и дать зрителю возможность самому испытать жажду приключений, возбуждение от сделанных открытий и пьянящее, заставляющее хохотать без удержу чувство победы. Роман Роберта Льюиса Стивенсона, в котором есть и дружба, и предательство, в котором в лицо героям дует морской ветер, а вокруг них свистят пули и клинки шпаг, буквально за шкирку вытаскивает не только самих героев, но и читателей из повседневной рутины и на все лады кричит о том, что жизнь – это захватывающая история, опасная, но и упоительно-прекрасная, заставляющая каждую клеточку тела дрожать от ощущения полноты бытия. В спектакле театра-студии «Молчи и танцуй» эта сила и страсть романа расправляются, как наполненный ветром парус «Испаньолы». Энергия сшибающихся в противостоянии человеческих характеров, воля отчаянных храбрецов, уверенных в своей правоте, романтика дальних странствий, драма сломанных судеб – эти темы звучат в спектакле с мощью морского шторма.
Создатели спектакля (а это вся команда театра-студии и художница Елена Ведерникова) использовали для достижения этого эффекта не технические новшества последнего поколения, а живой танец, музыку и песочную анимацию, которой «Остров сокровищ» иллюстрируется в режиме реального времени. К своей публике театр-студия относится с полным доверием и уважением. Здесь нет наивных «детсадовских» песенок и «диетических» персонажей, тут каждый герой – личность, каждая песня – часть великого культурного мифа о вечных бунтарях, странниках, смельчаках, отваживающихся быть и жить не как все, идти против правил (не случайно большая часть саундтрека – классика рок-музыки).
Вот в портовом трактире куролесят бывалые мореходы в треуголках, потертых камзолах и сапогах с отворотами. Компанию им составляют бедовые красотки в кожаных корсетах и длинных юбках, привыкшие управляться с любой полундрой. Над всей честной компанией рычит из динамиков Гарик Сукачев: «Моя бабушка курит трубку в комнатенке хрущевки своей, моя бабушка курит трубку, а сквозь дым видит волны морей; ее боятся все на свете пираты и по праву гордятся ей за то, что бабушка грабит и жжет их фрегаты, но щадит стариков и детей». Под эти строки, которые могли бы стать эпиграфом всего спектакля, мечта о подвигах и приключениях обретает на сцене плоть и кровь.
Танцы на песке
Основной язык спектакля – визуальный: танец и песочная анимация. Для каждого персонажа разработана своя пластика и индивидуальный стиль танца. Дикие, полные колоссальной внутренней силы и едва сдерживаемой ярости движения пирата Черного Пса, который приносит Билли Бонсу черную метку, говорят о его натуре и судьбе больше, чем мог бы сказать любой монолог. Сам Билли Бонс с мятежным упорством крадется сквозь непогоду и толпу призраков прошлого под мрачных, драматичных «Странников в ночи» The Doors. Юный Джим Хокинс (Роман Трофимов) от избытка радостной мальчишеской энергии буквально стоит на голове, ходит колесом и катается кубарем – и снова танец выписывает суть персонажа точнее, чем сделали бы это слова. Кружит в пугающем и вместе с тем гипнотическом танце одичавший, полубезумный, с лихорадочным блеском в глазах Бен Ганн (Евгений Ясмаков), проживший много лет в одиночестве на необитаемом острове и от пережитого едва ли не в прямом смысле слова лезущий вон из шкуры. Не менее выразительна компания пиратов, полных жизни, сверкающих белозубыми улыбками, перемигивающихся с сияющими глазами, - парней, которые то ли еще не хлебнули лиха, то ли уверены, что выпавшая им судьба - это и есть настоящая счастливая жизнь.
Битвы пиратов и команды капитана Смоллетта (Александр Повышев) остроумно решены как танцевальные баттлы. В конце концов, «битвы» брейк-дансеров с их столкновением самолюбий, техник, опыта и молодой дерзости и в самом деле выглядят не менее эффектно, чем настоящие схватки. Недаром же в команде театра танцоры мирового класса (например, Александра Повышева танцевальное сообщество знает как участника легендарной команды MC Club и многократного победителя международных турниров).
Не меньше на атмосферу создания чуда работает «живая сценография» - песочная анимация Елены Ведерниковой, - выразительная, позволяющая проследить, как черта за чертой проступает характер того или иного героя. Она на глазах зрительного зала прорисовывает то драматичный сюжетный поворот, то портрет персонажа, то динамичный морской пейзаж с парусами, вздутыми ветром над легким судном. Когда на сцене разворачивается очередной конфликт, легкие пальцы Елены замедляются, чтобы не отвлекать зрителей от происходящего. Но едва напряжение между персонажами ослабевает, она начинает «чудесить» над своим прозрачным столом с подсветкой, стоящим в углу сцены: засыпает стол песком, быстрыми и точными штрихами рисует сюжет, который тут же начинает трансформироваться, двигаться, жить, меняться. В зависимости от характера эпизода стиль ее рисунка становится то невесомо-акварельным, с мягкими переходами цвета, то жестким, ритмичным, графичным.
Менестрели, шуты, акробаты… артисты
Руководитель театра «Молчи и танцуй» Зиннур Мустахимов говорит, что их команда больше всего похожа на труппу бродячих артистов:
– Мы, как «бременские музыканты». Никакого финансирования у нас нет, выживание театра зависит только от продажи билетов и нашего энтузиазма. Играем мы, кстати, не только в Удмуртии, но и в Чувашии, Башкирии, Татарстане, Пермском крае, Кировской области – регионах, куда можно относительно быстро добраться «своим ходом». Поскольку путешествуем своими силами, еще на этапе придумывания спектакля думаем о том, чтобы декорации были максимально компактными и мобильными.
При этом репертуарным театром с гарантированным бюджетом, зарплатами, но и обязательным количеством премьер в сезон и непременными постановками к датам и юбилеям артисты «Молчи и танцуй» становиться не хотят: для них важнее сохранить творческую независимость и ставить только то, что трогает их самих (как поют их любимые герои, «нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы»).
– Зиннур, сейчас есть ощущение, что вы выныриваете несколько раз за сезон, как «Летучий голландец», отыгрываете спектакль и снова уходите на дно.
– В то время, когда нас не видно, мы заняты постановочной работой, репетициями, созданием костюмов. Когда команда маленькая и нет финансовой возможности приглашать специалистов со стороны, каждый этап работы над спектаклем занимает много времени – мы сами себе и художники по костюмам, и пошивочный цех, и хореографы, и сценографы, и исполнители. Иногда помогают друзья: костюмы к «Маленькому принцу», например, нарисовала ижевская художница Любовь Васильева. А «Остров сокровищ» мы «одели» сами, ориентируясь на исторический костюм той эпохи – середину XVIII века. Иногда костюм рождался так: я заходил в магазин, видел красивую, фактурную ткань, и мы придумывали, для какого персонажа можем сшить из нее камзол. Кроили сами – тут помогла одна из участниц театра, художница и танцовщица. Она понимала, как должен выглядеть конечный результат, и при этом по собственному опыту знала, в чем удобно двигаться – нам ведь в костюмах нужно не просто красиво прогуливаться по сцене, а танцевать, причем очень активно, с широкой амплитудой движений.
– Мне кажется, для решения создать независимый театр нужны отвага и чувство полной свободы.
– Или жажда чего-то нового. «Молчи и танцуй» появилась как танцевальная команда. За первую пару лет мы собрали все возможные призы, и возникло ощущение, что мы достигли своего потолка. Азарт стал пропадать. И тогда мы подумали – а почему бы не сделать спектакль со сквозным сюжетом? Тогда мы даже толком не знали, что такое театр, и не видели синтетические спектакли на стыке танца, драмы, рок-музыки или чего-то еще. Мы знали, что хорошо танцуем, что у нас есть любимые книги, и мы хотим пересказать их тем языком, которым владеем лучше других, – танцевальным. И что мы можем использовать для этого любимую музыку и вообще любые художественные средства, которые сочтем нужными. И вот у нас есть несколько состоявшихся спектаклей («Щелкунчик», «Маленький принц», «По следам Бременских музыкантов», «Волшебник Изумрудного города», «Остров сокровищ») и сейчас мы выпускаем новый – по произведению, которое нас всегда вдохновляло. И там снова будут море и паруса.
Фото Анастасия МАЛЫШЕВА
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