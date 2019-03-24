Строго на полигон. Регоператор Удмуртии с каждым месяцем вывозит всё больше мусора **За два первых месяца 2019 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами...

Власть готова к диалогу **Жители Удмуртии активно задают вопросы Главе республики и высказываются по волнующим темам через со...

Планерка УП. Михаил Черемных: «У Ижевска есть шанс» **В редакции газеты обсудили, как скоро кардинально изменится профессия учителя, почему Ижевску выгод...