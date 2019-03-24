Напомним, впервые инициатива организовать и провести такой конкурс прозвучала год назад в подмосковной Коломне. Тогда эту идею Минстроя России поддержал Президент Владимир Путин. Позднее было принято решение сделать конкурс ежегодным. Для этого в национальном проекте «Жильё и городская среда» заложено финансирование конкурса на ближайшие шесть лет.
В первом Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях приняли участие 82 субъекта РФ. Всего в Минстрой России поступило 455 заявок. Победителями были объявлены 80 проектов из 43 регионов.
По словам Владимира Якушева, в городах – победителях первого состязания проживает 3 миллиона человек – это очень большой охват. Самый малый город–победитель – Чекалин Тульской области, где проживают около 900 человек. А один из самых крупных – Воткинск (Удмуртская Республика), где проживают около 98 тысяч. При этом первый конкурс показал ряд недоработок на процедурном уровне. В связи с этим принято решение объявить конкурс сразу на три года – 2020, 2021 и 2022–й. Это позволит победителям заранее пройти все процедуры и без проволочек, но и без излишней спешки, реализовать проект. «Торги, подготовка проектно–сметной документации, реализация проекта – довольно сложная задача для одного года, – сказал Владимир Якушев. – Когда понятно, кто победитель, например, 2022 года, это проще».
Процедура проведения конкурса станет максимально прозрачной и понятной для всех участников. Установлены новые критерии к отбору победителей: проекты должны не просто восстанавливать историческое и культурное наследие, но и быть адаптированными к современным реалиям. Подготовлен электронный шаблон формы подачи конкурсной заявки через личный кабинет субъекта.
Ежегодный призовой фонд конкурса составит 5 млрд. рублей. Всего на благоустройство малых городов и сохранение идентичности исторических поселений в 2019–2024 годах планируется направить 30 млрд. Это позволит реализовать 480 комплексных проектов благоустройства.
С 2019 года от каждого региона России в одной номинации будет приниматься не больше пяти заявок. Преимуществом станет синхронизация проектов с другими федеральными и местными программами («Умный город», «Безопасные и качественные дороги», капитальный ремонт, развитие туризма и т. д.).
Изменится и форма предоставления поддержки победителям конкурса. Согласно постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2019 года средства государственной поддержки на реализацию проектов–победителей предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов. Итоги II Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях объявят в конце мая.
Как рассказали в пресс–службе Минстроя УР, в этом году участие в конкурсе планируют принять все малые города республики – Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга и Камбарка. Каждый из них представит на суд жюри по одному проекту.
Все участники конкурса должны подготовить и направить свои заявки в Минстрой России до 1 апреля 2019 года. Во всех городах уже прошли общественные голосования за выбор пространств, благоустройство которых для жителей в приоритете. В Глазове – это территория глазовского городского сада с новыми подходами к концепции проекта. В Можге – территория около строящейся «Ледовой арены «Можга». В Сарапуле и Воткинске общественность проголосовала за продолжение благоустройства набережных. Камбарка представит на конкурс проект благоустройства бывшего центрального стадиона и территории центрального рынка.
Напомним, в прошлом году Воткинск вошёл в число 15 победителей этого престижного конкурса и получил 100 млн. рублей на реализацию проектов парк им. Чайковского и общественная зона «95–й километр». На этих территориях планируют установить спортивные, детские площадки, улучшить дорожное полотно, построить культурный центр и обустроить малыми архитектурными формами.
Между тем
В этом году в столице Удмуртии планируют благоустроить пять общественных пространств. Об этом сообщила начальник Управления благоустройства и транспорта Ольга Удалова на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Так, в этом году в Ижевске будут завершены первый и второй этапы реконструкции Центральной площади. Сумма, выделенная на этот объект в рамках федерального проекта, составит около 120 млн. рублей. Кроме того, в программу этого года внесён ряд общественных пространств в каждом районе города. Один из них – сквер на ул. Оружейника Драгунова в Ленинском районе Ижевска. Ориентировочная стоимость проекта 35 млн. рублей. Благоустроительные работы будут также проведены за счёт федеральных средств.
Сейчас в проектно–сметную документацию на объект вносятся корректировки на основании пожеланий ижевчан. Для сквера «Птичий» на пересечении улиц Пушкинская и Коммунаров в Первомайском районе города проектно–сметную документацию также до конца апреля разработает инвестор. Строительство будет вестись этим летом за счёт федеральной программы.
– В городе также будут благоустроены 23 придомовые территории 40 многоквартирных домов. На эти цели в рамках федерального проекта планируется направить 89 млн. рублей. Таким образом, общая сумма средств, привлечённых в 2019 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» из вышестоящих бюджетов, составит 252 млн. рублей. За счёт экономии, полученной по итогам торгов по указанным объектам, мы планируем также благоустроить сквер Рябиновый в Индустриальном районе, – отметила Ольга Удалова.
Помимо этого, для благоустройства общественных пространств, победивших в рейтинговом голосовании 2018 года, будут привлекаться иные источники финансирования. К 100–летию Михаила Калашникова в Октябрьском районе Ижевска появится сквер его имени. Проектно–сметную документацию подготовил ИжГТУ, строительно–монтажные работы оплатит инвестор, за счёт средств местного бюджета будут профинансированы работы по благоустройству пешеходных дорожек и парковок. Для сквера на ул. Ворошилова у ТРК «Столица» в Устиновском районе будет разработана проектно–сметная документация. Эти работы оплатит городской бюджет.
– Важно, что каждый район Ижевска в этом году так или иначе вовлечён в программу «Формирование комфортной городской среды». Мы либо благоустраиваем сквер, либо – как в случае с лесопосадкой на ул. Ворошилова в Устиновском районе – готовим проекты, которые реализуем в последующие годы. Ну и, безусловно, в рамках проекта преобразится наша главная городская площадь. К сентябрю все работы должны быть на ней завершены, – подчеркнул Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Фото Photosight.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.