Ижевчанка Людмила Петрова обратилась с просьбой разъяснить, по истечении какого срока и каким образом её супруг может переоформить вторую группу инвалидности на первую.
– Группу мужу дали в январе 2018 года, – рассказала Людмила Васильевна. – С каждым днём его состояние ухудшается. Как быть? Слышала, что переоформить документы на инвалидность можно лишь подождав полгода с момента, когда назначили группу.
Ольга Карпова, врач Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике, объяснила, что переоформить группу можно в случаях изменения состояния здоровья. Для этого нужно обратиться в медицинскую организацию по месту обслуживания и попросить оформить направление на медико-социальную экспертизу. После оформления формы 088/у медицинская организация направит документы в бюро медико-социальной экспертизы для рассмотрения вопроса о переоформлении группы инвалидности.
– Я рада, что пришла на День открытых дверей, – не скрывая радости, говорит Людмила Васильевна, – меня выслушали и на понятном, доступном языке объяснили, как решить мою проблему. Рекомендую всем ижевчанам приходить на Дни открытых дверей.
К Марине Касаткиной, главному специалисту отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Республике, обратилась мама ребёнка-инвалида. Врач-ортопед выдал справку о том, что ребёнку необходимы дополнительные средства реабилитации, которые не прописаны в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА). Марина Касаткина рекомендовала женщине обратиться со всеми документами в медицинскую организацию для оформления направления на МСЭ в части коррекции ИПРА, чтобы в индивидуальной программе реабилитации дописали необходимые техсредства реабилитации. После этого она может обратиться в Фонд социального страхования по адресу: улица Ухтомского, 24 либо в любой многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы» и написать заявление на обеспечение техсредствами.
Елена Минеева, главный специалист-эксперт отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Удмуртской Республике, также проконсультировала маму, воспитывающую ребёнка-инвалида, которая поинтересовалась, можно ли ей отказаться от части набора социальных услуг, а точнее, от лекарственного обеспечения.
– Да, можно отказаться от любой части соцпакета, будь то лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение или проезд по железной дороге, – объяснила Елена Геннадьевна. – Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд любым удобным способом: лично, через МФЦ или личный кабинет Пенсионного фонда – и до 1 октября 2019 года подать заявление об отказе от соцпакета либо от его части. Заявление будет действовать с 1 января 2020 года.
Ведущий инспектор отдела социальных льгот Управления социальной защиты населения в Октябрьском районе Ижевска Мария Григорьева рассказала семье, воспитывающей ребёнка с инвалидностью, как получить компенсацию за полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), и кто имеет право на эту выплату.
– Если в ИПРА имеется заключение на приобретение транспортного средства, то у собственника автомобиля есть право подать документы раз в год на компенсацию 50 процентов от стоимости полиса ОСАГО. Ему нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту прописки. Министерство социальной политики и труда Удмуртии в течение месяца рассматривает вопрос о возможности выплаты.
P.S.
Главное бюро медико-социальной экспертизы проводит Дни открытых дверей раз в три месяца, о дате проведения заранее сообщает в средствах массовой информации. Следите за информацией и готовьте вопросы. День открытых дверей – уникальная возможность получить ответы на волнующие вопросы.
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